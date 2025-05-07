Скандал вокруг Pegasus: американский суд наказал израильскую компанию

Как пишет Politico, это компенсация за то, что разработки NSO Group использовались для взлома 1400 учетных записей WhatsApp.

«Сегодняшний вердикт по делу WhatsApp является важным шагом вперед в области конфиденциальности и безопасности, поскольку это первая победа над разработкой и использованием нелегального шпионского ПО, которое угрожает безопасности и конфиденциальности каждого», — говорится в заявлении на сайте Meta.

Взлом 1400 аккаунтов пользователей, многие из которых занимались правозащитной деятельностью, произошел в 2019 году. Взломщики воспользовались уязвимостью в системе видеозвонков WhatsApp. Когда об этом стало известно, компания — владелец мессенджера обратилась в суд. Apple также подала иск против NSO Group за использование шпионского ПО против ее пользователей. Однако в прошлом году компания отозвала иск, решив, что в ходе его рассмотрения могут быть раскрыты конфиденциальные данные пользователей Apple.

NSO Group заявили, что рассматривают возможность подать апелляцию.

Министерство торговли США в 2021 году ввело санкции против NSO Group, поскольку Pegasus использовался для слежки за журналистами, правозащитниками и диссидентами в разных странах мира. Европейский парламент создал комитет для расследования использования Pegasus в странах ЕС. NSO Group заявляет, что продает оборудование только государственным заказчикам.