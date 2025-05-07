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Скандал вокруг Pegasus: американский суд наказал израильскую компанию

20:41 91

Федеральный суд в США обязал разработчика шпионской программы Pegasus, израильскую компанию NSO Group, выплатить мессенджеру WhatsApp и его материнской компании Meta почти $170 млн.

Как пишет Politico, это компенсация за то, что разработки NSO Group использовались для взлома 1400 учетных записей WhatsApp.

«Сегодняшний вердикт по делу WhatsApp является важным шагом вперед в области конфиденциальности и безопасности, поскольку это первая победа над разработкой и использованием нелегального шпионского ПО, которое угрожает безопасности и конфиденциальности каждого», — говорится в заявлении на сайте Meta.

Взлом 1400 аккаунтов пользователей, многие из которых занимались правозащитной деятельностью, произошел в 2019 году. Взломщики воспользовались уязвимостью в системе видеозвонков WhatsApp. Когда об этом стало известно, компания — владелец мессенджера обратилась в суд. Apple также подала иск против NSO Group за использование шпионского ПО против ее пользователей. Однако в прошлом году компания отозвала иск, решив, что в ходе его рассмотрения могут быть раскрыты конфиденциальные данные пользователей Apple.

NSO Group заявили, что рассматривают возможность подать апелляцию.

Министерство торговли США в 2021 году ввело санкции против NSO Group, поскольку Pegasus использовался для слежки за журналистами, правозащитниками и диссидентами в разных странах мира. Европейский парламент создал комитет для расследования использования Pegasus в странах ЕС. NSO Group заявляет, что продает оборудование только государственным заказчикам.

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