Зять Трампа превратит бывшую советскую базу в элитный курорт

Об этом сообщил премьер-министр Албании Эди Рама в интервью телеканалу A2 CNN.

Албанское агентство по территориальному планированию дало предварительное одобрение проекту строительства элитного курорта на острове Сазан, который реализует зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Чтобы получить окончательное разрешение, Кушнеру предстоит предоставить пакет документов, включая технические чертежи, экологическую экспертизу и оценку воздействия на окружающую территорию.

Ранее, в январе, агентство по развитию инвестиций Албании (AIDA) присвоило проекту стратегический статус. Инвестиции оцениваются в 1,4 миллиарда евро (примерно 1,58 миллиарда долларов), площадь участка составляет 45 гектаров. Сам остров Сазан, где будет построен курорт, ранее использовался как советская база подводных лодок и до сих пор официально считается военной зоной, пишет The Moscow Times.

Управлять новым курортом будет Aman Resorts — швейцарская компания, принадлежащая российскому бизнесмену Владиславу Доронину. Благодаря своей скрытности его прозвали «Русским Джеймсом Бондом». Курорты Aman считаются одними из самых роскошных в мире: сеть управляет более чем 30 отелями в 20 странах. Ночь в номере стоит около $1400, а аренда отдельных вилл может достигать $50 000. Среди постоянных гостей Aman — Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Анджелина Джоли, Дэвид Бекхэм, Том Хэнкс.

Албания — не единственный балканский проект Кушнера, отмечает TMT. Он также планирует реконструкцию здания бывшего Министерства обороны Югославии в Белграде, разрушенного в ходе бомбардировок НАТО в 1999 году. По договоренности с правительством Сербии, на этом месте появится гостиничный комплекс премиум-класса и мемориал, посвящённый жертвам военных действий.