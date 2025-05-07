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Зять Трампа превратит бывшую советскую базу в элитный курорт

20:59 1674

Албанское агентство по территориальному планированию дало предварительное одобрение проекту строительства элитного курорта на острове Сазан, который реализует зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Об этом сообщил премьер-министр Албании Эди Рама в интервью телеканалу A2 CNN.

Чтобы получить окончательное разрешение, Кушнеру предстоит предоставить пакет документов, включая технические чертежи, экологическую экспертизу и оценку воздействия на окружающую территорию.

Ранее, в январе, агентство по развитию инвестиций Албании (AIDA) присвоило проекту стратегический статус. Инвестиции оцениваются в 1,4 миллиарда евро (примерно 1,58 миллиарда долларов), площадь участка составляет 45 гектаров. Сам остров Сазан, где будет построен курорт, ранее использовался как советская база подводных лодок и до сих пор официально считается военной зоной, пишет The Moscow Times.

Управлять новым курортом будет Aman Resorts — швейцарская компания, принадлежащая российскому бизнесмену Владиславу Доронину. Благодаря своей скрытности его прозвали «Русским Джеймсом Бондом». Курорты Aman считаются одними из самых роскошных в мире: сеть управляет более чем 30 отелями в 20 странах. Ночь в номере стоит около $1400, а аренда отдельных вилл может достигать $50 000. Среди постоянных гостей Aman — Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Анджелина Джоли, Дэвид Бекхэм, Том Хэнкс.

Албания — не единственный балканский проект Кушнера, отмечает TMT. Он также планирует реконструкцию здания бывшего Министерства обороны Югославии в Белграде, разрушенного в ходе бомбардировок НАТО в 1999 году. По договоренности с правительством Сербии, на этом месте появится гостиничный комплекс премиум-класса и мемориал, посвящённый жертвам военных действий.

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