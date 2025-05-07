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Трамп официально объявил 8 мая в США Днем Победы

21:11 699

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне.

В документе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что в этот день американский народ воздает дань памяти всем, кто погиб, и «подтверждает обязательство хранить безопасность, процветание и свободу Америки и всего мира».

«Сегодня наша страна с гордостью отмечает 80-ю годовщину победы союзных держав над национал-социализмом и фашизмом. В День Победы во Второй мировой войне мы празднуем непревзойденную силу и мощь американских Вооруженных сил и обязуемся защищать наше священное право на свободу от всех угроз, как внешних, так и внутренних», — говорится в документе.

США вступили во Вторую мировую войну после атаки Японии на Перл-Харбор в декабре 1941 года. Согласно прокламации, за годы войны потери США составили порядка 250 тыс. человек. По словам Трампа, без жертв американских солдат «война не была бы выиграна», и сегодня «мир выглядел бы совершенно иначе».

В прокламации указано, что 8 мая 1945 года знаменует собой безоговорочную капитуляцию Германии, а также «начало конца долгой, жестокой и кровопролитной войны». «Миллионы бессмысленно потерянных душ служат напоминанием о том, почему мы должны стремиться к миру силой. Мы будем измерять наш успех не только победами в битвах, но и войнами, которые мы завершаем. Мое главное наследие — быть миротворцем», — заявил Трамп.

О планах объявить 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а также переименовать День ветеранов 11 ноября в День Победы в Первой мировой войне Трамп рассказал на прошлой неделе. Тогда он отметил, что многие из американских союзников празднуют 8 мая как День Победы, а ведь для победы США «сделали больше, чем любая другая страна».

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