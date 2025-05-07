Сахиба Гафарова встретилась с президентом Объединенных Арабских Эмиратов

В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с президентом страны шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. В отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса сообщили, что сердечно приветствовавший спикера Милли Меджлиса президент шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян выразил уверенность, что этот визит внесет лепту в еще большее расширение связей между парламентами двух стран.

Сахиба Гафарова, выразив благодарность за оказанное гостеприимство, передала приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян попросил передать свои приветствия Ильхаму Алиеву. В ходе беседы было отмечено наличие тесного сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в политической, экономической и других сферах, а также упомянуто наличие обширных возможностей для дальнейшего расширения этих связей. Как было затем указано, активный политический диалог и регулярные контакты между главами государств играют весьма важную роль в развитии сотрудничества. Последовательная реализация государственными органами стратегических направлений, определенных главами государств, создала возможности для развития отношений в различных сферах, а отношения между двумя странами выросли до уровня стратегического партнерства, вступив в качественно новую фазу. Также было подчеркнуто, что Азербайджан и ОАЭ, а также их народы достигли значительных успехов под плодотворным руководством глав государств.

На встрече было засвидетельствовано удовлетворение успешным развитием связей между парламентами как важное направление сотрудничества между двумя государствами. Спикер Сахиба Гафарова сообщила, что это ее первый визит в Объединенные Арабские Эмираты в качестве главы Милли Меджлиса и рассказала о переговорах, проведенных в ходе визита. Она отметила важность Меморандума о взаимопонимании, подписанного вчера между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным Национальным Советом Объединённых Арабских Эмиратов, сказав, что этот документ создаст возможности для дальнейшего расширения сотрудничества между сторонами. Далее говорилось о том, как успешно парламенты двух стран сотрудничают и на двусторонней основе, и в международных парламентских организациях. Депутаты парламентов поддерживают тесные связи и обеспечивают взаимоподдержку в таких организациях, как Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея Организации исламского сотрудничества, Азиатская парламентская ассамблея, а также, в частности, в Парламентской сети Движения Неприсоединения, созданной по инициативе президента Азербайджана.