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«США не будут ждать на перроне»: американский переговорщик резко раскритиковал Израиль

22:12 191

Накануне во время встречи с семьями израильских заложников, находящихся в плену ХАМАС, высокопоставленный представитель американской переговорной группы резко раскритиковал Израиль за то, что тот не использует шанс на сделку по освобождению похищенных. Об этом пишет израильское издание «Детали».

«Если Израиль не одумается, цена упущенной возможности будет выше, чем раньше», — сказал американский переговорщик (личность его не указывается – ред.).

По словам нескольких присутствовавших на встрече, чиновник предупредил, что США больше не будут ждать Израиль.

«Президент Трамп решительно намерен продвигаться к значимой сделке с Саудовской Аравией, даже без участия Израиля. Соглашение о прекращении огня с хуситами — это всего лишь пролог. И если Израиль не опомнится, то и так называемая «сделка тысячелетия» состоится без него», — заявил американский представитель. (Вчера Трамп объявил, что США достигли соглашения о прекращении огня с хуситами. Позже оказалось, что оно не включает Израиль).

В ходе беседы американский чиновник согласился с семьями похищенных в том, что военное давление Израиля на ХАМАС может угрожать жизням заложников.

Резкая критика со стороны высокопоставленного американского чиновника свидетельствует о нарастающем напряжении между администрацией Трампа и правительством Биньямина Нетаньяху, отмечает издание.

По словам чиновника, США считают сделку с Саудовской Аравией стратегическим шагом, который будет реализован в любом случае – с Израилем или без.

«Мы надеемся, что Израиль воспользуется историческим «поездом», который уже отходит со станции, но США не будут ждать на перроне», — заявил американский представитель.

«Детали» отмечают, что «это значимый сигнал Израилю. Он говорит о том, что США все активнее продвигают широкий дипломатический процесс на Ближнем Востоке, и что соглашение с Саудовской Аравией может быть реализовано и без Израиля. В таком случае Израиль может остаться вне ключевых региональных соглашений».

13 апреля министр энергетики США Крис Райт в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде сообщил журналистам, что США и Саудовская Аравия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики. При этом Райт не упомянул более широкое соглашение с Саудовской Аравией, включающее Израиль.

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