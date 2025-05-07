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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации
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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

Эрдоган поддержал Пакистан

7 мая 2025, 22:34 1211

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщили в Управлении по связям при Администрации президента Турции.

Согласно заявлению, которое приводит Anadolu, в ходе переговоров обсуждены эскалация между Индией и Пакистаном, атака в ночь на 6 мая и развитие ситуации.

Глава турецкого государства выразил солидарность Турции с Пакистаном. Турецкий лидер передал соболезнования в связи с гибелью пакистанцев в результате атаки, а также пожелал скорейшего выздоровления гражданам Пакистана, получившим ранения.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция поддерживает взвешенную и сдержанную политику Пакистана. Глава государства назвал правильным предложение о проведении беспристрастного, прозрачного и заслуживающего доверия международного расследования теракта в Джамму и Кашмире. По его словам, Анкара готова приложить все необходимые усилия для предотвращения дальнейшей эскалации между Пакистаном и Индией, а дипломатические контакты по этому вопросу будут продолжены.

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