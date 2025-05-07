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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

Трамп сделал новое заявление по Украине

7 мая 2025, 23:43 531

Вашингтон приближается к моменту, когда потребуется принимать решения для прекращения огня в Украине, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время церемонии приведения к присяге посла США в Китае Дэвида Пердью.

Во время общения президента с прессой Трампа спросили о словах Вэнса о том, что Россия требует слишком много, когда речь идет о завершении войны в Украине. Трамп отметил, что «такая вероятность есть», ведь Вэнс «может кое-что знать», чего не знает он сам.

«Я занимался этим и некоторыми другими делами. Но мы приближаемся к точке, когда надо принимать определенные решения. Мне это не нравится», – добавил американский лидер, не уточнив, о каких решениях идет речь.

Ранее 7 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал несколько заявлений по Украине. В частности, по его словам, Россия требует «слишком много» на переговорах. Он также отметил, что США хотят прямых переговоров между Украиной и Россией. В то же время, по его словам, Штаты больше не настаивают на заключении перемирия на 30 дней, которое стало бы предпосылкой для предметных переговоров о долговременном мире.

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Атака дронов на Москву продолжается
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