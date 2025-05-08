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При посредничестве Азербайджана: Турция и Израиль проведут 8 мая переговоры в Баку

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Турция и Израиль при посредничестве Азербайджана проведут 8 мая переговоры в Баку. Об этом сообщает израильская новостная служба «Кан».

По ее данным, в рамках этих переговоров Израиль выдвинет два основных требования:

 - чтобы вблизи границы с Сирией не находились военные силы, способные угрожать Израилю;

 - чтобы на территории Сирии не размещалось стратегическое оружие, которое может быть направлено против Израиля.

На 8 мая был запланирован визит в Азербайджан премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, однако его отложили. В канцелярии Нетаньяху объяснили этот шаг событиями в сфере безопасности и расширением наземной операции в Газе.

Израильские СМИ отмечают, что Азербайджан выступает посредником в переговорах между Израилем и Турцией по поводу ситуации в Сирии.

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