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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации
Новость дня
Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

Трамп хочет помочь Индии и Пакистану

00:18 529

Президент США Дональд Трамп готов оказать содействие руководству Индии и Пакистана, чтобы две страны преодолели нынешний виток напряженности между ними.

Американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме, комментируя резкое обострение отношений между Нью-Дели и Исламабадом, заявил: «Я хочу, чтобы они остановились. Будем надеяться, сейчас они смогут остановиться. Они действовали по принципу «око за око» и, будем надеяться, теперь смогут остановиться».

«И если я могу сделать что-то, чтобы помочь, то я буду там», - добавил глава вашингтонской администрации, не конкретизируя свои слова.

«Это ужасно», - сказал Трамп про напряженность в индийско-пакистанских отношениях. «Я лажу с обеими [странами]. Я знаю обе [страны] очень хорошо, и я хочу, чтобы они это урегулировали», - добавил президент США.

Индийско-пакистанские отношения обострились после теракта 22 апреля в Пахалгаме в Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. Индия заявила, что имеет доказательства якобы причастности к нападению, совершенному группировкой «Лашкар-э-Тайба», пакистанской межведомственной разведки. Нью-Дели и Исламабад ввели взаимные ограничительные меры, приостановили действие двусторонних соглашений и закрыли воздушное пространство для самолетов друг друга. В ночь на 7 мая армия Индии начала операцию «Синдур», нанеся удары по Пакистану и подконтрольной ему части Кашмира. Согласно сведениям пакистанских ВС, погибли 26 человек, еще 46 пострадали. Пакистан закрыл на 48 часов свое воздушное пространство и нанес ответные удары.

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