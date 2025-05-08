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Радикальное решение новых властей Германии

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Новые власти Германии отменяют распоряжение прежнего правительства, разрешающее просителям убежища въезжать в страну, и будут разворачивать их на границах.

Об этом заявил глава МВД ФРГ Александер Добриндт.

Количество подразделений федеральной резервной полиции на границах удвоится до 12 рот. Также добавят мобильные группы контроля и наблюдения. Полицейские будут работать по 12 часов вместо 8-часовых смен.

Новый министр внутренних дел сообщил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства. Количество контрольно-пропускных пунктов, которых сейчас около 50, может быть пропорционально увеличено.

Ранее Добриндт заявлял, что в первый же день работы на новом посту отдаст распоряжение об усилении контроля на германских границах и ужесточении миграционной политики.

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