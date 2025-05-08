Иранцы готовили нападение на посольство Израиля

Согласно сообщению, рейд, в ходе которого были задержаны иранцы, провели всего за несколько часов до осуществления плана.

Граждане Ирана, арестованные в минувшие выходные службами безопасности Великобритании, планировали нападение на посольство Израиля в Лондоне. Об этом пишет британское издание Telegraph.

Сотрудники антитеррористической полиции при поддержке спецназа задержали подозреваемых из опасения, что нападение неизбежно. Британские власти распространили оперативное видео, на котором видно, как одного из подозреваемых выводят из дома и укладывают на землю.

Скотланд-Ярд отказался подтвердить цель предполагаемого нападения.

Министр внутренних дел Великобритании Дэн Джарвис призвал парламентариев «не заниматься спекуляциями» по поводу предполагаемой цели заговора. Он сообщил, что в выходные в нескольких местах были проведены две антитеррористические операции.

Джарвис сообщил, что в общей сложности были задержаны восемь мужчин. Пятеро из них подозреваются в подготовке теракта, все пятеро являются гражданами Ирана. Четверо из них остаются под стражей, пятый освобожден под залог с рядом ограничений. В рамках расследования были проведены обыски по нескольким адресам в районе Манчестера, Лондона и Суиндона.

Джарвис отказался сообщить иммиграционный статус арестованных в субботу иранских граждан.