«Арсенал» проиграл «ПСЖ», «Карабах» поднялся во 2-й раунд Лиги чемпионов

Стал известен второй финалист Лиги чемпионов. Им стал французский «ПСЖ», обыгравший в ответной игре лондонский «Арсенал» со счетом 2:1. Общий счет - 3:1 в пользу французов. Таким образом, 31 мая в Мюнхене встретятся «Интер» и «ПСЖ».

Вылет «Арсенала» гарантировал чемпиону Азербайджана «Карабаху» повышение в Лиге чемпионов сезона 2025/26. Команда Гурбана Гурбанова второй год подряд начнет выступление не с 1-го квалификационного раунда, как планировалось, а со 2-го.

Нужно было, чтобы нынешнюю Лигу чемпионов выиграла команда, которая уже обеспечила себе участие в главном еврокубке через свой национальный чемпионат. «Интер» и «ПСЖ» это сделали.

Как известно, победителю Лиги чемпионов место в следующем розыгрыше обеспечено независимо от позиции в национальной лиге. Но если обладатель трофея уже получил это право через чемпионат, то его место должен занять участник квалификации - чемпион с самым высоким рейтингом. В данном случае это греческий «Олимпиакос» (рейтинг - 56,500), который должен был стартовать со 2-го квалификационного раунда, а теперь оказался сразу в основной стадии с участием 36 команд.

Чтобы все сошлось в квалификации, где чемпионы разыграют пять путевок в основной этап, УЕФА, как и в прошлом сезоне, проведет так называемую «прямую перебалансировку». В результате два участника 1-го раунда с самым высоким рейтингом перейдут во 2-й раунд. Этими командами являются чемпион Словакии «Слован» (33,500) и «Карабах» (32).