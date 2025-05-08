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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации
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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

Зеленский о коллапсе в российских аэропортах: «Небо России зеркально неспокойно…»

01:25 154

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал коллапс в российских аэропортах после серии атак украинских беспилотников в направлении Москвы и других регионов РФ.

«Абсолютно справедливо, что российское небо… сегодня зеркально тоже неспокойно», — заявил Зеленский в видеообращении.

Президент Украины отметил, что предложение Киева прекратить боевые действия минимум на 30 суток остается в силе: «Мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии. Но именно от России мир не видит ответа — никакого ответа, кроме новых ударов. Это максимально четко, очевидно для всех демонстрирует, кто источник войны. Россия должна закончить свою агрессию, и это им придется сделать. Вопрос только времени. Война – это проигрыш для всех, в том числе для агрессора».

На фоне атак украинских беспилотников, нацеленных на Москву, многие российские аэропорты, в том числе московские Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, 6 и 7 мая временно приостанавливали работу. Из-за этого не менее 350 рейсов отменили или задержали, что затронуло около 60 тысяч человек.

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