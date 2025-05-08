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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации
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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

Федрезерв взял паузу

01:55 396

Федеральная резервная система США (ФРС) в среду, 7 мая, приняла решение сохранить ключевую процентную ставку в диапазоне 4,25%–4,5%. Это третье подряд заседание, на котором ставка остается без изменений, передают зарубежные СМИ.

Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что центральный банк придерживается осторожного подхода, учитывая растущую экономическую неопределенность, связанную с торговой политикой администрации президента Дональда Трампа, включая новые тарифы. Пауэлл отметил, что риски повышения инфляции и безработицы усилились, а неопределенность в отношении экономических перспектив возросла.

Несмотря на давление со стороны президента Трампа с требованием снизить ставки для стимулирования экономики, ФРС сохраняет независимость и ориентируется на экономические данные, а не на политические призывы, пишет Business Insider.

После объявления решения фондовые рынки США продемонстрировали рост. Индекс S&P 500 вырос на 0,4%, Dow Jones — на 0,7%, Nasdaq — на 0,3%. Но, несмотря на этот краткосрочный рост, все основные индексы остаются в минусе с начала года.

ФРС не исключает возможности изменения процентной ставки в будущем, но подчеркивает необходимость дальнейшего анализа экономических данных. Ожидается, что следующая возможность для пересмотра ставки появится не ранее сентября, в зависимости от развития экономической ситуации.

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