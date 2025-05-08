USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.0859
Подписаться на уведомления
Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации
Новость дня
Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

Польша не будет требовать репараций от Германии

02:08 279

Польша больше не будет требовать от ФРГ выплаты репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на пресс-конференции после встречи с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Варшаве.

По словам Туска, вопрос репараций был поднят еще в коммунистические времена, когда польские власти «не могли ничего сказать». Хотя Германия и не компенсировала потери, понесенные Польшей в годы нацистской оккупации, премьер подчеркнул: «Мы не будем больше об этом просить».

Туск отметил, что сейчас главное — сосредоточиться на обеспечении совместной безопасности Польши и Германии. «А когда придет время для реальных компенсаций — увидим» ,— добавил он.

Власти Польши требовали от Германии компенсацию военного ущерба с 2017 года, с тех пор как была создана специальная парламентская комиссия по вопросу получения репараций. Помимо выплаты репараций власти Польши требовали возместить ущерб жертвам агрессии и немецкой оккупации и членам их семей.

Трамп решил угробить и Голливуд
Трамп решил угробить и Голливуд наша корреспонденция
02:20 472
Курды обложили Турцию
Курды обложили Турцию новый вызов
7 мая 2025, 20:36 6543
Как же Азербайджану без Беларуси?
Как же Азербайджану без Беларуси? время собирать камни
7 мая 2025, 19:58 4526
Конгресс ударил по «Российской мечте». А Грузия хамит Трампу
Конгресс ударил по «Российской мечте». А Грузия хамит Трампу новый поворот
7 мая 2025, 09:12 5706
Воюет Индия с Пакистаном. А побеждает Китай
Воюет Индия с Пакистаном. А побеждает Китай аналитическая информация
7 мая 2025, 15:17 5903
Что для Эрдогана журналистика?
Что для Эрдогана журналистика? и haqqin.az на встрече с президентом Турции; все еще актуально
7 мая 2025, 12:21 2782
С ночи война
С ночи война главная тема; все еще актуально
7 мая 2025, 11:01 5878
Кочарян и Саргсян готовят план народного восстания
Кочарян и Саргсян готовят план народного восстания наш комментарий
7 мая 2025, 09:46 5458
Вучич вышел на Красную площадь и сделал обращение
Вучич вышел на Красную площадь и сделал обращение обновлено 01:08
01:08 13204
«Арсенал» проиграл «ПСЖ», «Карабах» поднялся во 2-й раунд Лиги чемпионов
«Арсенал» проиграл «ПСЖ», «Карабах» поднялся во 2-й раунд Лиги чемпионов
00:56 1236
При посредничестве Азербайджана: Турция и Израиль проведут 8 мая переговоры в Баку
При посредничестве Азербайджана: Турция и Израиль проведут 8 мая переговоры в Баку
00:07 1986

ЭТО ВАЖНО

Трамп решил угробить и Голливуд
Трамп решил угробить и Голливуд наша корреспонденция
02:20 472
Курды обложили Турцию
Курды обложили Турцию новый вызов
7 мая 2025, 20:36 6543
Как же Азербайджану без Беларуси?
Как же Азербайджану без Беларуси? время собирать камни
7 мая 2025, 19:58 4526
Конгресс ударил по «Российской мечте». А Грузия хамит Трампу
Конгресс ударил по «Российской мечте». А Грузия хамит Трампу новый поворот
7 мая 2025, 09:12 5706
Воюет Индия с Пакистаном. А побеждает Китай
Воюет Индия с Пакистаном. А побеждает Китай аналитическая информация
7 мая 2025, 15:17 5903
Что для Эрдогана журналистика?
Что для Эрдогана журналистика? и haqqin.az на встрече с президентом Турции; все еще актуально
7 мая 2025, 12:21 2782
С ночи война
С ночи война главная тема; все еще актуально
7 мая 2025, 11:01 5878
Кочарян и Саргсян готовят план народного восстания
Кочарян и Саргсян готовят план народного восстания наш комментарий
7 мая 2025, 09:46 5458
Вучич вышел на Красную площадь и сделал обращение
Вучич вышел на Красную площадь и сделал обращение обновлено 01:08
01:08 13204
«Арсенал» проиграл «ПСЖ», «Карабах» поднялся во 2-й раунд Лиги чемпионов
«Арсенал» проиграл «ПСЖ», «Карабах» поднялся во 2-й раунд Лиги чемпионов
00:56 1236
При посредничестве Азербайджана: Турция и Израиль проведут 8 мая переговоры в Баку
При посредничестве Азербайджана: Турция и Израиль проведут 8 мая переговоры в Баку
00:07 1986
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться