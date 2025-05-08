Польша не будет требовать репараций от Германии

Польша больше не будет требовать от ФРГ выплаты репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на пресс-конференции после встречи с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Варшаве.

По словам Туска, вопрос репараций был поднят еще в коммунистические времена, когда польские власти «не могли ничего сказать». Хотя Германия и не компенсировала потери, понесенные Польшей в годы нацистской оккупации, премьер подчеркнул: «Мы не будем больше об этом просить».

Туск отметил, что сейчас главное — сосредоточиться на обеспечении совместной безопасности Польши и Германии. «А когда придет время для реальных компенсаций — увидим» ,— добавил он.

Власти Польши требовали от Германии компенсацию военного ущерба с 2017 года, с тех пор как была создана специальная парламентская комиссия по вопросу получения репараций. Помимо выплаты репараций власти Польши требовали возместить ущерб жертвам агрессии и немецкой оккупации и членам их семей.