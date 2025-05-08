Трамп решил угробить и Голливуд

Прав мой коллега, который говорит, что для Дональда Трампа любой день без кричащих заголовков в печати – потерянный день. Позавчера это было решение открыть тюрьму «Алькатрас». Накануне — введение 100 процентных пошлин на все художественные фильмы, сделанные за рубежом. Все это предпринимается якобы в интересах Голливуда, который, по словам Трампа «быстро умирает». Трамп приказал немедленно начать процесс введения этих пошлин «на все фильмы, которые поступают в Америку, но сняты на иностранных землях». Эти картины, сказал он, помимо всего прочего - «мощный инструмент пропаганды, который представляет угрозу национальной безопасности».

В каком-то смысле эту меру можно сравнить с запретом на голливудскую продукцию, который приняло российское руководство, также обеспокоенное влиянием враждебной пропаганды. Трамп сказал, что он «провел детальное расследование и увидел, что в Голливуде снимается очень мало фильмов». Верно то, что «фабрика грез» еще не полостью оправилась после пандемии ковида и разрушительной забастовки актеров, сценаристов и продюсеров в 2023 году. Известно, что многие американские компании ищут страны с облегченным налоговым режимом и лучшими условиями для съемки. В последние годы «землями обетованными» для Голливуда стали Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Венгрия, Италия и Испания. В 2025 году такие ожидаемые публикой фильмы как «Minecraft в кино», 8 серия фильма «Миссия невыполнима - окончательный расчет» и «Возрождение мира Юрского периода» были или полностью или в значительной части сняты за рубежом, прежде всего в Лондоне, ставшим главной площадкой для фильмов «Made in America».

И, таким образом Трамп подрывает корни собственной киноиндустрии, которая является курицей, несущей золотые яйца. Только в 2023 году она экспортировала свою продукцию на 22.6 миллиарда долларов. План помощи Голливуду, как и все, что выходит из-под пера Трампа совершенно не продуман. Например, фильм о супергероях «Громовержцы» был снят главным образом в штатах Юта и Нью-Йорк, но часть его была произведена в Малайзии. И сейчас совершенно невозможно определить, каким будет пошлина в этом случае. Из указа также не ясно, идет ли речь только об иностранных фильмах или об американских фильмах, снятых за рубежом. Кроме того, ничего не говорится, будут ли наложены пошлины на телевизионные шоу. Пока неизвестно, как будет применяться тариф, поскольку фильмы являются интеллектуальной собственностью, а не коммерческим товаром и до этого никогда не облагались пошлинами. Трамп еще на этапе выборов определил своих «специальных послов» в Голливуде. Ими стали Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Сейчас сообщается, что президент принял решение о тарифах после разговора с Войтом, именитым актером, получившим в разные годы массу наград (фильмы «Полуночный ковбой», «Схватка» и многие другие). Но 86-летний мастер призвал его приять «умеренные», а не зубодробительные пошлины. Какие-то из них могут навредить самим «послам». Например, картина Гибсона «Страсти Христовы. Воскресение», секвел его знаменитого фильма будет сниматься в 2026 году в Италии.