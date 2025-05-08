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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

Бессент: «Путин — военный преступник, но надо с ним разговаривать»

02:34 315

Министр финансов Соединенных Штатов Скот Бессент во время слушаний в Конгрессе заявил, что президент РФ Владимир Путин является «военным преступником».

Когда Бессент докладывал о ситуации в международной финансовой системе, его прямо спросили, считает ли он президента РФ «военным преступником». На что американский министр дал утвердительный ответ: «Да».

В то же время на вопрос, стоит ли вести переговоры с «военным преступником», Бессент ответил, что «такова природа дипломатии, когда нужно вести переговоры с обеими сторонами».

«Я считаю, что переговоры были необходимы с японцами после Второй мировой войны», - отметил глава Минфина США.

Это впервые, когда член команды Дональда Трампа делает подобные публичные заявления. Сам президент США Трамп неоднократно подчеркивал, что критика России якобы будет мешать дипломатическим усилиям с целью прекращения российско-украинской войны.

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