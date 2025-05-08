Бессент: «Путин — военный преступник, но надо с ним разговаривать»

Министр финансов Соединенных Штатов Скот Бессент во время слушаний в Конгрессе заявил, что президент РФ Владимир Путин является «военным преступником».

Когда Бессент докладывал о ситуации в международной финансовой системе, его прямо спросили, считает ли он президента РФ «военным преступником». На что американский министр дал утвердительный ответ: «Да».

В то же время на вопрос, стоит ли вести переговоры с «военным преступником», Бессент ответил, что «такова природа дипломатии, когда нужно вести переговоры с обеими сторонами».

«Я считаю, что переговоры были необходимы с японцами после Второй мировой войны», - отметил глава Минфина США.

Это впервые, когда член команды Дональда Трампа делает подобные публичные заявления. Сам президент США Трамп неоднократно подчеркивал, что критика России якобы будет мешать дипломатическим усилиям с целью прекращения российско-украинской войны.