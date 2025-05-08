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В Америке выпустят новую ядерную бомбу

02:54 137

США рассчитывают начать в мае серийное производство новейших термоядерных авиабомб B61-13.

Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Тереза Роббинс.

«…НУЯБ ожидает, что первый серийно выпущенный экземпляр B61 в модификации 13 будет изготовлен позднее в этом месяце, почти на целый год раньше запланированного», - заявила она на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

«Программа [модернизированных ядерных боеголовок для предназначенных для запуска с подводных лодок баллистических ракет Trident II] W88 Alteration 370 сохранила стопроцентное выполнение графика поставок ВМС США и должна завершить производство к концу 2025 финансового года», - отметила Роббинс.

Решение о производстве боезарядов B61-13 было принято в 2023 году предыдущей американской администрацией во главе с Джо Байденом. Его подвергли критике многие эксперты в США и за рубежом, выступающие за дальнейшее сокращение ядерных вооружений в мире. 

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