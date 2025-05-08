Шухер на День Победы

Не нужно быть крупным специалистом-политологом, чтобы понимать, насколько Владимир Путин хотел превратить отмечание Дня Победы, еще и юбилейное, 80-ю годовщину, в празднование победы над Украиной. Еще в 2022 году говорили о том, что 9 мая парад Победы российских войск должен был пройти по Крещатику в Киеве. Не сложилось. Не сложилось и на четвертый год войны. О Крещатике речь давно не идет, не захвачена даже Донецкая область, бои идут в приграничье собственных Белгородской и Курской областей. В той, большой войне прошлого века советские войска на 1170-й день войны, в октябре 1944 года, завершили освобождение от немецко-фашистских войск Прибалтики, готовились к штурму Кенигсберга, освобождали Югославию и Румынию. Российской армии, грозившейся «повторить», украинские Силы обороны оказались не по зубам.

Очевидно, что задачей украинского руководства к юбилею когда-то общей Победы было поярче продемонстрировать провал захватнических планов Путина. Что могло быть нагляднее в этом отношении, чем показать уязвимость парадных мероприятий Кремля? Когда у президента Зеленского спросили, может ли он дать гарантии безопасности лидерам тех стран, которые намереваются принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в России, он сказал встрече с журналистами в Киеве 3 мая: «Наша позиция очень проста в отношении всех стран, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность, и поэтому гарантии никакие давать мы не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы и так далее, а потом обвинять нас». В то же время Украина резко нарастила количество ударных беспилотников в российском воздушном пространстве, что почти парализовало авиационное сообщение в европейской части России. В 15 часов по московскому времени 7 мая Министерство обороны отчиталось о сбитии рекордного числа дронов самолетного типа – 524. После этого атаки на ближайшее Подмосковье не прекращались.

Еще 6 мая в столичных аэропортах случился настоящий коллапс. Рейсы, летевшие в Шереметьево, Внуково и Домодедово, перенаправляли в ближайшие города – в Калугу, Ярославль и Нижний-Новгород. Тамошние небольшие аэропорты, не рассчитанные на такой поток пассажиров, абсолютно с ним не справлялись. Люди часами оставались в самолетах. Не выпускали пассажиров из самолетов также в Тамбове, Казани и Нижнекамске. В петербургском Пулково возник дефицит трапов из-за внепланово прибывших 50 бортов и двухчасовых очередей на высадку из лайнеров. За двое суток 6 и 7 мая, по оценке Ассоциации туроператоров России, из-за угрозы применения БПЛА были задержаны и отменены не менее 350 рейсов. Как известно, даже чартерный рейс с сербским президентом Вучичем вынужден был лететь в Москву через Баку. В Москве, Туле, Ярославле и Саранске полностью отключали мобильный интернет у всех операторов связи, объясняя это мерами противодействия дронам. Это привело к падению платежных систем ведущих банков, сервисов такси и доставки. Уже сообщается, что в Москве 9 мая могут отключить не только мобильный интернет, но вообще всю сотовую связь. По некоторым данным, звонки будут недоступны как минимум с 9 утра и до 13 часов дня.