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Трамп и Нетаньяху готовят смерть народа от голода

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Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
03:35 600

Израиль готовится использовать голод, как последнее средство, чтобы вынудить палестинцев покинуть сектор Газы.

С начала мая поставки гуманитарной помощи в сектор полностью прекращены. Сейчас Израиль готовится запустить новый план по контролю и ограничению распределения продовольствия внутри Газы, который будет реализован при посредничестве американских подрядчиков.

Как сообщает издающаяся в ОАЭ газета The National, в рамках новой израильской военной операции в южной части анклава будет создана единая гуманитарная зона, куда переместят все гражданское население — то есть, около двух миллионов человек.

Новый план Трампа и Нетаньяху: добить Газу голодом

«Там будут палатки, примитивный медицинский центр и школы, и все это окажется под контролем израильской армии, - пишет The National. - Гуманитарная помощь будет сведена к минимуму. Для палестинцев создадут такие невыносимые условия, что большинство будет вынуждено уйти».

Ожидается, что реализация плана начнется в конце мая, после того, как завершится визит Дональда Трампа на Ближний Восток. Согласно плану, ежедневно в Газу будет допущено около 60 грузовиков с продовольствием и предметами первой необходимости. Это менее 10 процентов от объема помощи, поступавшей в анклав до прекращения огня. Все грузы на пути из Израиля в Газу будут досматриваться военнослужащими ЦАХАЛа, после чего отправляться в созданные на юге анклава центры гуманитарной помощи, охраняемые американскими подрядчиками.

По имеющимся данным, изначально в секторе Газы планируется открыть шесть таких центров. Все они будут находиться на юге, а это значит, что все население должно быть сосредоточено именно там. Каждый центр будет обслуживать пять-шесть тысяч семей, которые будут получать необходимое продовольствие и гигиенические средства раз или два раза в неделю.

Исповедь экс-главы правительства Израиля Эхуда Ольмерта

Таким образом, решать, кому помогать, а кого обрекать на голодную смерть, фактически будет Израиль. Каждая семья, допущенная к помощи, должна будет предоставить свои биометрические данные. Взамен им выдадут минимальный набор продуктов, которого хватит, чтобы не умереть с голоду в течение одной–двух недель.

Все агентства ООН и неправительственные организации, занимающиеся организацией гуманитарной помощью в Газе, отказались участвовать в реализации израильско-американского плана. Что было вполне ожидаемо, поскольку проект не соответствует гуманитарным принципам и, напротив, предполагает использование продовольствия, как средства наказания, шантажа и уничтожения палестинцев.

Израиль уже применял политику «подсчета калорий» в отношении палестинцев, в частности, в период блокады анклава в 2007–2010 годах. Тогда израильские власти пришли к выводу, что каждому жителю Газы достаточно 2279 килокалорий в день, тогда как средняя дневная потребность для женщин составляет 2200–2400 килокалорий и 2500–2800 - для мужчин. Израиль утверждал, что эти нормы не использовались для ограничения поставок, но многие помнят слова тогдашнего премьер-министра Эхуда Ольмерта: «Политика Израиля направлена не на то, чтобы палестинцы умирали от голода, а на то, чтобы они постоянно сидели на диете».

Палестинцам не выжить

Таким образом, для опустошения сектора Газы Израиль прибегает к очередной антигуманной тактике — организации массового голода в надежде на то, что это вынудит людей покинуть анклав. А по сути, это означает превращение человека в биологическое существо, зависимое от куска хлеба и лишенное всего, что делает его человеком.

По данным палестинского общества Красного Полумесяца, в Газе сейчас наблюдается самая тяжелая гуманитарная ситуация за последние 19 месяцев. Сообщается, что большинство видов продовольствия исчезло как с рынков, так и из центров помощи.

«Более миллиона человек не могут удовлетворить даже минимальные ежедневные потребности, - говорится в докладе общества Красного Полумесяца. - Большинство людей живут в лагерях в антисанитарных условиях и в тесноте либо под открытым небом».

План вытеснения населения из анклава также соответствует позиции Дональда Трампа, предложившего полностью снести Газу и превратить территорию анклава в курортную зону. То есть, по сути, превратить тотальное кладбище в очередной бизнес-проект. Как сообщает издание Axios, Трамп предоставил премьер-министру Израиля Нетаньяху карт-бланш на реализацию любого сценария в секторе Газа.

Похоже, смерть от голода является частью этого сценария…

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