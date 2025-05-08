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Путин и Нетаньяху поговорили впервые за полтора года: содержание повергло Украину в шок

наше поле зрения
Валерий Кантор, автор haqqin.az, Иерусалим
03:50 669

Путин и Нетаньяху поговорили впервые за последние полтора года. По заявлению официальных ведомств Израиля России, беседа носила дружественный характер, что вызвало большое разочарование руководства Украины.

Как сообщает корреспондент израильского издания Maariv Анна Барская, 6 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. В отличие от их непростого разговора, завершившегося полтора года назад после трагических событий 7 октября 2023 года, на сей раз Нетаньяху и Путин общались как друзья — именно такое впечатление складывается из опубликованных Кремлем и канцелярией премьер-министра Израиля официальных заявлений по поводу состоявшегося разговора.

Нетаньяху снова - друг Путина

Согласно сообщениям, «…два лидера обменялись теплыми приветствиями по случаю 80-летия победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, а Нетаньяху даже сообщил Путину, что Израиль направляет делегацию ветеранов на парад на Красной площади. Премьер-министр также поблагодарил президента России за помощь в освобождении Саши Тропанова - похищенного гражданина Израиля, имеющего российское гражданство».

В Украине выражают разочарование после разговора Нетаньяху и Путина. Там считают, что речь идет не о разовом контакте, способствующим освобождению израильских заложников из плена ХАМАС, а о новом потеплении отношений между Иерусалимом и Москвой.

По словам источников, близких к послу Украины в Израиле Евгению Корнейчуку, перед разговором Нетаньяху с Путиным посол Украины получил сообщение от высокопоставленных израильских чиновников, в котором, в частности, говорилось:

«Это динамика потепления отношений между странами [Израилем и Российской Федерацией], и в будущем ожидаются дальнейшие переговоры и дальнейшие шаги».

Израильские официальные лица попросили объявить об этом заранее, чтобы «…подготовить украинскую сторону к переменам, которые, как ожидается, не будут позитивно восприняты в Киеве».

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