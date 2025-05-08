Курды ждут. А Трамп раздумывает: Нетаньяху или Эрдоган?

В Анкаре начался обратный отсчёт до предполагаемого самороспуска Рабочей партии Курдистана (РПК. Об этом свидетельствует заявление представителя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омера Челика, сделанное 5 мая: «В ближайшие дни мы ожидаем, что РПК самораспустится». Ранее источники сообщали, что съезд РПК, на котором должны были объявить о её самороспуске, планировался на 27 апреля в иракской Сулеймании. Однако несмотря на заявление лидеров Рабочей партии Курдистана о готовности к самороспуску, реализация плана, известного как «Турция без террора», идёт крайне медленно, что вызывает в правительственных кругах растущее раздражение. В Анкаре подчёркивают, что до конца июня вопрос должен быть решён окончательно. Не случайно, визит Первин Булдан в Рим, состоявшийся на следующий день после встречи с Эрдоганом, сопровождался заявлениями о тех же временных рамках.

Тем не менее, в экспертной среде преобладает мнение, что ликвидация РПК - террористической организации с почти полувековой историей - не может быть достигнута исключительно за счёт внутренних усилий Турции. Вопрос напрямую зависит от позиций внешних игроков, прежде всего, США, Израиля, Ирана и России. Следует напомнить, что активизация темы разоружения РПК совпала с изменением баланса сил в регионе в пользу Анкары, вызванного, прежде всего, трансформацией политического режима в Сирии. Вплоть до падения режима Башара Асада Вашингтон оказывал прямую поддержку сирийским структурам, связанным с РПК. По мнению турецких аналитиков, вожди Кандиля, то есть, руководящий центр РПК, продолжают выжидать, надеясь на более чёткую позицию США по сирийскому вопросу. Кроме того, после израильских ударов по Сирии в Кандиле сохраняют надежду на возможное изменение стратегического баланса в регионе, где Турция активно наращивает свое влияние. Одновременно РПК поддерживает контакты с Тегераном, с которым у этой организации долгие годы существовали как официальные, так и негласные каналы в заимодействия. 5 мая региональная обстановка осложнилась рядом синхронных событий. Кабинет министров Израиля принял решение о начале полномасштабной оккупации сектора Газы, а министр финансов Бецалель Смотрич прямо заявил: «Мы окончательно оккупируем Газу. Пора перестать бояться слова «оккупация».

Одновременно было объявлено, что военная операция в секторе начнётся после визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, запланированного на 13–16 мая. В тот же день в Анкару прибыл Томас Барак - новый посол США, бизнесмен и давний друг Трампа, что совпало со срочным телефонным разговором между Трампом и Эрдоганом. Примечательно, что ради этого звонка Эрдоган прервал заседание Центрального исполнительного комитета ПСР, что свидетельствует о внезапности инициативы, исходившей, очевидно, от американской стороны. Как известно, администрация президента Трампа выстраивает внешнеполитическую повестку вокруг трёх ключевых приоритетов - окончание войны в Украине, жёсткое торговое давление на Европу и стратегическое противостояние Китаю. На этом фоне Турция рассматривается, как надежный и незаменимый партнёр США в решении сразу нескольких задач, включая стабилизацию Ближнего Востока, сдерживание Ирана и обеспечение логистических коридоров в обход России и Китая. В свою очередь, Эрдоган настаивает на прекращении израильских атак не только на Газу, но и на сирийскую территорию, а также требует полной ликвидации очагов терроризма в регионе, включая РПК и «Исламское государство» (ИГИЛ). В Анкаре уверены, что благоприятный личный контакт между Эрдоганом и Трампом, установившийся ещё в первый президентский срок последнего, способен сыграть роль катализатора в решении ряда региональных процессов.