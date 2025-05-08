Курды ждут. А Трамп раздумывает: Нетаньяху или Эрдоган?

В Анкаре начался обратный отсчёт до предполагаемого самороспуска Рабочей партии Курдистана (РПК. Об этом свидетельствует заявление представителя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омера Челика, сделанное 5 мая: «В ближайшие дни мы ожидаем, что РПК самораспустится».
Ранее источники сообщали, что съезд РПК, на котором должны были объявить о её самороспуске, планировался на 27 апреля в иракской Сулеймании.
Однако несмотря на заявление лидеров Рабочей партии Курдистана о готовности к самороспуску, реализация плана, известного как «Турция без террора», идёт крайне медленно, что вызывает в правительственных кругах растущее раздражение. В Анкаре подчёркивают, что до конца июня вопрос должен быть решён окончательно. Не случайно, визит Первин Булдан в Рим, состоявшийся на следующий день после встречи с Эрдоганом, сопровождался заявлениями о тех же временных рамках.
Тем не менее, в экспертной среде преобладает мнение, что ликвидация РПК - террористической организации с почти полувековой историей - не может быть достигнута исключительно за счёт внутренних усилий Турции. Вопрос напрямую зависит от позиций внешних игроков, прежде всего, США, Израиля, Ирана и России. Следует напомнить, что активизация темы разоружения РПК совпала с изменением баланса сил в регионе в пользу Анкары, вызванного, прежде всего, трансформацией политического режима в Сирии.
Вплоть до падения режима Башара Асада Вашингтон оказывал прямую поддержку сирийским структурам, связанным с РПК. По мнению турецких аналитиков, вожди Кандиля, то есть, руководящий центр РПК, продолжают выжидать, надеясь на более чёткую позицию США по сирийскому вопросу. Кроме того, после израильских ударов по Сирии в Кандиле сохраняют надежду на возможное изменение стратегического баланса в регионе, где Турция активно наращивает свое влияние.
Одновременно РПК поддерживает контакты с Тегераном, с которым у этой организации долгие годы существовали как официальные, так и негласные каналы в заимодействия.
5 мая региональная обстановка осложнилась рядом синхронных событий. Кабинет министров Израиля принял решение о начале полномасштабной оккупации сектора Газы, а министр финансов Бецалель Смотрич прямо заявил:
«Мы окончательно оккупируем Газу. Пора перестать бояться слова «оккупация».
Одновременно было объявлено, что военная операция в секторе начнётся после визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, запланированного на 13–16 мая.
В тот же день в Анкару прибыл Томас Барак - новый посол США, бизнесмен и давний друг Трампа, что совпало со срочным телефонным разговором между Трампом и Эрдоганом. Примечательно, что ради этого звонка Эрдоган прервал заседание Центрального исполнительного комитета ПСР, что свидетельствует о внезапности инициативы, исходившей, очевидно, от американской стороны.
Как известно, администрация президента Трампа выстраивает внешнеполитическую повестку вокруг трёх ключевых приоритетов - окончание войны в Украине, жёсткое торговое давление на Европу и стратегическое противостояние Китаю. На этом фоне Турция рассматривается, как надежный и незаменимый партнёр США в решении сразу нескольких задач, включая стабилизацию Ближнего Востока, сдерживание Ирана и обеспечение логистических коридоров в обход России и Китая.
В свою очередь, Эрдоган настаивает на прекращении израильских атак не только на Газу, но и на сирийскую территорию, а также требует полной ликвидации очагов терроризма в регионе, включая РПК и «Исламское государство» (ИГИЛ). В Анкаре уверены, что благоприятный личный контакт между Эрдоганом и Трампом, установившийся ещё в первый президентский срок последнего, способен сыграть роль катализатора в решении ряда региональных процессов.
Сразу после телефонного разговора с Эрдоганом Трамп написал в своей соцсети, что намерен «незамедлительно» (это слово Трамп написал заглавными буквами) начать сотрудничество с Турцией.
По мнению турецких аналитиков, если между Вашингтоном и Анкарой будет запущено «незамедлительное» стратегическое сотрудничество, это может серьёзно ослабить позиции РПК и, в первую очередь, их расчет на внешнюю защиту. Утрата опоры на международных покровителей будет для организации определяющим фактором при принятии решения о самороспуске.
Но Эрдоган не сводит всю стратегию только к инициативе Девлета Бахчели о мирном разоружении РПК. Напомним, что, превратив эту инициативу в элемент государственной политики, президент подчеркнул в одном из выступлений, что Бахчели «подставил под удар не только руку, но и всю свою политическую карьеру».
Таким образом, турецкое руководство стремится не только форсировать самороспуск РПК, но и активизировать целый ряд других, давно уже застопорившихся ближневосточных процессов. Ответ на вопрос, ускорит ли эти процессы назначение одного из ближайших соратников Трампа послом США в Анкаре, остаётся открытым.
Ответ даст только время.