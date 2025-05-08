Индия громит, Израиль стреляет

Музаффарабад (Пакистан). Поврежденная мечеть Билаль после удара Индии
Нью-Дели (Индия). В стране начались общенациональные военные учения на фоне обострения отношений с Пакистаном
Сана (Йемен). Последствия авиаударов Израиля по аэропорту Саны
Волгоград (Россия). Накануне празднования Дня Победы на всех основных въездах в город дорожные знаки "Волгоград" временно заменены на знаки "Сталинград"
Ватикан. Начались подготовительные религиозные мероприятия, предшествующие конклаву – избрания нового Папы
Нанкин (Китай). Цветение гортензий в ботаническом саду