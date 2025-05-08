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Пакистан назвал свои потери. А французы подтвердили уничтожение истребителя Rafale
Новость дня
Пакистан назвал свои потери. А французы подтвердили уничтожение истребителя Rafale

Индия громит, Израиль стреляет

объектив haqqin.az
Отдел информации
04:12 534

Музаффарабад (Пакистан). Поврежденная мечеть Билаль после удара Индии

Нью-Дели (Индия). В стране начались общенациональные военные учения на фоне обострения отношений с Пакистаном

Сана (Йемен). Последствия авиаударов Израиля по аэропорту Саны

Дейр-эль-Балах (Газа). Палестинский ребенок, раненый во время израильской атаки на школу в лагере беженцев Бурейдж

Волгоград (Россия). Накануне празднования Дня Победы на всех основных въездах в город дорожные знаки "Волгоград" временно заменены на знаки "Сталинград"

Ватикан. Начались подготовительные религиозные мероприятия, предшествующие конклаву – избрания нового Папы

Нанкин (Китай). Цветение гортензий в ботаническом саду

Индия громит, Израиль стреляет
Индия громит, Израиль стреляет объектив haqqin.az
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ЭТО ВАЖНО

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7 мая 2025, 23:10 11885
Путин и Нетаньяху поговорили впервые за полтора года: содержание повергло Украину в шок
Путин и Нетаньяху поговорили впервые за полтора года: содержание повергло Украину в шок наше поле зрения
03:50 671
Шухер на День Победы
Шухер на День Победы горячая тема
02:56 1335
Пакистан назвал свои потери. А французы подтвердили уничтожение истребителя Rafale
Пакистан назвал свои потери. А французы подтвердили уничтожение истребителя Rafale все еще актуально
7 мая 2025, 21:45 22276
Трамп решил угробить и Голливуд
Трамп решил угробить и Голливуд наша корреспонденция
02:20 978
Курды обложили Турцию
Курды обложили Турцию новый вызов
7 мая 2025, 20:36 6787
Как же Азербайджану без Беларуси?
Как же Азербайджану без Беларуси? время собирать камни
7 мая 2025, 19:58 4674
Конгресс ударил по «Российской мечте». А Грузия хамит Трампу
Конгресс ударил по «Российской мечте». А Грузия хамит Трампу новый поворот
7 мая 2025, 09:12 5818
Воюет Индия с Пакистаном. А побеждает Китай
Воюет Индия с Пакистаном. А побеждает Китай аналитическая информация
7 мая 2025, 15:17 5987
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