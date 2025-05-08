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Израиль посоветовал Ирану приструнить хуситов

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Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с резким предупреждением в адрес Ирана на фоне продолжающихся атак хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» на израильскую территорию.

По его словам, Израиль готов нанести серьезные удары по хуситам, если атаки продолжатся, а Тегеран должен осознать свою ответственность за действия группировки.

«Если хуситы продолжат обстреливать нас, Израиль нанесет по ним серьезные удары. Армия обороны Израиля готова к любой миссии», — заявил Кац в X.

Министр подчеркнул, что Иран, финансирующий и вооружающий хуситов, несет прямую ответственность за их действия. Он напомнил, что Израиль уже действовал против прокси-группировок в регионе, таких как «Хезболла» в Ливане, ХАМАС в Газе и силы Башара Асада в Сирии.

«Мы никому не позволим причинять вред Израилю, а тот, кто причинит нам ущерб, понесет тяжелые последствия», — подчеркнул Кац. Он добавил, что еврейское государство способно защитить себя самостоятельно от любой угрозы и любого врага.

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