Индия атаковала Пакистан израильскими беспилотниками

Индия использовала беспилотники Harop для нарушения воздушного пространства Пакистана, 12 из них были сбиты, cообщает пакистанская армия.
May 8, 2025
*** 10:52
Воздушное столкновение между истребителями Пакистана и Индии, в ходе которого, были уничтожены пять индийских самолетов, стало одним из крупнейших и наиболее продолжительных в современной истории авиации, сообщил CNN высокопоставленный источник в пакистанских силах безопасности.
По словам собеседника издания, в бою участвовали 125 самолетов с обеих сторон, а сражение длилось более часа. При этом ни один из истребителей не нарушил воздушное пространство противника, а ракетные удары наносились с расстояния свыше 160 км. Такая тактика, по словам источника, была обусловлена опытом 2019 года, когда в ходе менее масштабного конфликта индийский пилот был сбит над Пакистаном, попал в плен и был продемонстрирован на пакистанском телевидении, что стало унизительным эпизодом для Индии. На этот раз обе стороны стремились избежать подобных инцидентов.
Сообщается, что индийские ВВС несколько раз пытались поразить цели, в то время как Пакистан заблаговременно оповещал гражданское население в потенциально уязвимых районах, стараясь свести к минимуму жертвы среди мирных жителей.
Хотя официального подтверждения количества потерь со стороны Индии пока нет, столкновение уже привлекло внимание мирового сообщества.
Индия не признала никаких потерь самолетов, но источник в Министерстве обороны Франции заявил, что по крайней мере один из новейших и самых современных боевых самолетов Индии — французский истребитель Rafale — был потерян в бою.
*** 10:20
Пакистан в ночь на четверг открыл неспровоцированный огонь на линии контроля в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом говорится в заявлении сухопутных сил Индии.
«В ночь с 7 на 8 мая посты пакистанской армии совершили неспровоцированный обстрел из стрелкового оружия и артиллерии по всей территории линии контроля в районах напротив Купвары, Барамуллы, Ури и Ахноуа в Джамму и Кашмире», - заявили индийские военные, которых цитирует агентство ANI. «Индийские сухопутные силы ответили пропорционально», - говорится в сообщении.
*** 10:11
Вблизи аэропорта Уолтон в пакистанском Лахоре, недалеко от границы с Индией, прогремели взрывы. Как сообщает телеканал Samaa TV, был сбит индийский беспилотник, предположительно, используемый для разведки.
Также утром в Лахоре и Сиалкоте действовали ограничения на работу аэропортов.
В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по территории Пакистана и контролируемым им районам Кашмира в рамках операции «Синдур» – ответной меры на теракт 22 апреля, в котором погибли 26 человек.
В ответ Пакистан начал собственную операцию вскоре после полуночи. Министр обороны страны Хаваджа Асиф отметил, что Исламабад не стремится к эскалации, но готов к действиям в случае дальнейших шагов со стороны Индии. Обострение конфликта произошло на фоне обвинений Дели в адрес Пакистана в поддержке боевиков, причастных к атаке на туристов в Байсаране.