Индия атаковала Пакистан израильскими беспилотниками

Индия использовала беспилотники Harop для нарушения воздушного пространства Пакистана, 12 из них были сбиты, cообщает пакистанская армия.

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Воздушное столкновение между истребителями Пакистана и Индии, в ходе которого, были уничтожены пять индийских самолетов, стало одним из крупнейших и наиболее продолжительных в современной истории авиации, сообщил CNN высокопоставленный источник в пакистанских силах безопасности.

По словам собеседника издания, в бою участвовали 125 самолетов с обеих сторон, а сражение длилось более часа. При этом ни один из истребителей не нарушил воздушное пространство противника, а ракетные удары наносились с расстояния свыше 160 км. Такая тактика, по словам источника, была обусловлена опытом 2019 года, когда в ходе менее масштабного конфликта индийский пилот был сбит над Пакистаном, попал в плен и был продемонстрирован на пакистанском телевидении, что стало унизительным эпизодом для Индии. На этот раз обе стороны стремились избежать подобных инцидентов.

Сообщается, что индийские ВВС несколько раз пытались поразить цели, в то время как Пакистан заблаговременно оповещал гражданское население в потенциально уязвимых районах, стараясь свести к минимуму жертвы среди мирных жителей.

Хотя официального подтверждения количества потерь со стороны Индии пока нет, столкновение уже привлекло внимание мирового сообщества.

Индия не признала никаких потерь самолетов, но источник в Министерстве обороны Франции заявил, что по крайней мере один из новейших и самых современных боевых самолетов Индии — французский истребитель Rafale — был потерян в бою.