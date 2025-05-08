Аргентина рассекретила документы о нацистах

Аргентинский национальный архив опубликовал 1850 документов о нацистских преступниках, бежавших в страну после Второй мировой войны. Распоряжение обнародовать материалы отдал президент Хавьер Милей после встречи с Центром Симона Визенталя в феврале 2025 года. Документы, рассекреченные еще в 1992 году, ранее были доступны только исследователям в здании архива в Буэнос-Айресе.

Публикация не содержит сенсаций, но позволяет изучить оригиналы документов и их контекст — от секретных донесений до газетных вырезок. Основное внимание уделено нескольким фигурам:

Адольф Эйхман, «архитектор Холокоста». В 1950 году бежал в Аргентину по «крысиной тропе» через Италию с подложными документами. В 1960-м выследен «Моссадом», похищен и казнен в Израиле в 1962 году.

Йозеф Менгеле, врач СС, проводивший эксперименты в Освенциме. В Аргентине с 1949 года, жил под вымышленными именами. В 1959-м скрылся в Бразилии, где умер в 1979 году.

Вальтер Кучман, офицер СС, ответственный за массовые убийства. В 1948 году бежал в Аргентину. Арестован в 1985-м, но умер до экстрадиции.

Клаус Барби, «Лионский мясник». Скрывался в Боливии с помощью американской разведки. Экстрадирован во Францию в 1983-м, умер в тюрьме в 1991 году.

Эдуард Рошман, комендант Рижского гетто. В Аргентине с 1948 года, бежал в Парагвай в 1970-х, умер в 1977-м.

Йозеф Шваммбергер, комендант концлагерей. Экстрадирован в Германию в 1990-м, умер в тюрьме в 2004 году.

Анте Павелич, глава хорватского пронацистского режима. В Аргентине с 1948 года, затем бежал в Испанию, где умер в 1959-м.

Значительная часть архива посвящена Мартину Борману, личному секретарю Гитлера. Слухи о его бегстве в Южную Америку циркулировали до 1970-х, несмотря на подтверждение его гибели в Берлине в 1945 году. Аргентинские спецслужбы активно проверяли эти слухи, собирая прессу и донесения.

Центр Визенталя интересуется ролью швейцарского банка Credit Suisse, через который нацисты укрывали награбленные богатства, часть которых, вероятно, финансировала бегство в Южную Америку. Архивы отражают хаотичность работы аргентинских властей: смесь секретных справок и газетных вырезок указывает на нехватку информации или попытки спецслужб контролировать публичное поле.

«Крысиные тропы» для нацистов организовал президент Хуан Перон, рассчитывавший на их помощь в создании оружия и укреплении режима. После его свержения в 1955 году страна погрузилась в нестабильность, что затрудняло системную работу с нацистами. Лишь с установлением демократии в 1983 году Аргентина начала активно сотрудничать по экстрадиции.