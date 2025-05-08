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Ожесточенные бои на востоке Украины

10:22 2024

Украинские войска восстановили контроль над лесным массивом к северу от Липцов в Харьковской области.

Об этом сообщил аналитический проект DeepState.

По данным проекта, бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» совместно с другими подразделениями завершили операцию по освобождению территории.

Бои за лесной массив продолжались более пяти месяцев — с ноября 2024 года. Общая площадь деоккупированной территории составила более 200 гектаров.

Командование 13-й бригады подчеркнуло, что успешное восстановление контроля стало возможным благодаря слаженным действиям подразделений. На первом этапе операции к прорыву обороны и захвату плацдарма были привлечены силы 92-й отдельной штурмовой бригады атамана Ивана Сирко.

В то же время DeepState сообщает о продвижении российских сил в населенных пунктах Новооленовка, Александрополь и Леонидовка в Донецкой области. В Харьковской области российские войска продолжают активные боевые действия в районах Липцов и Волчанска.

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