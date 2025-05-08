Нефть дорожает

По состоянию на 9:03 по Баку июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли до $61,5 за баррель, что на $0,38 (0,62%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Накануне эти контракты упали на $1,03 (1,66%), до $61,12 за баррель.

Американская нефть марки WTI с поставкой в июне также демонстрирует рост: на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) цена поднялась до $58,51 за баррель (+$0,44 или 0,76%). На предыдущей сессии WTI подешевела на $1,02 (1,73%), до $58,07 за баррель.

Рост цен на нефть связан с надеждами на предстоящие торговые переговоры между США и Китаем. Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что встретится с представителями Китая в Швейцарии на этой неделе, и Пекин также выразил готовность к переговорам.