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Первая ночь перемирия: Украина присоединяется

обновлено 10:48
10:48 2462

Украина, хоть и неофициально, присоединяется к объявленному президентом России Владимиром Путиным «перемирию». Соответствующие указания уже получили подразделения ВСУ, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. 

Об этом заявил и бывший советник Офиса Зеленского Алексей Арестович: «Пришло боевое распоряжение по войскам».

По данным Reuters, на линии соприкосновения не было слышно звуков боевых действий.

*** 10:28 

Атак российских дронов в ночь на 8 мая по территории Украины зафиксировано не было. О ракетных ударах войск РФ по крупным городам украинские военные также не сообщали. Reuters связывает это с объявленным президентом РФ Владимиром Путиным трехдневным перемирием.

При этом агентство отмечает, что украинские военные сообщали о двух ударах российскими корректируемыми авиабомбами по Сумскому региону уже после того, как перемирие должно было вступить в силу.

Украина официально к перемирию не присоединилась, однако ночь на 8 мая, в отличие от предыдущей, прошла без масштабных атак украинских беспилотников. В Курской и Рязанской областях объявляли угрозу атак дронов и ракетную опасность, но данных о сбитых беспилотниках оттуда не поступало.

Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что «Украина официально молчит, но также присоединяется к перемирию». Подобное указание получили в войсках, написал он в своем телеграм-канале. Позднее Гончаренко опубликовал фото последствий ракетного удара по Константиновке Донецкой области. Однако, как отмечает ряд украинских телеграм-каналов, первые фотографии из Константиновки появились сразу после полуночи, что позволяет предположить, что ракета была запущена до начала объявленного Путиным перемирия.

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