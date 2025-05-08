Первая ночь перемирия: Украина присоединяется

Атак российских дронов в ночь на 8 мая по территории Украины зафиксировано не было. О ракетных ударах войск РФ по крупным городам украинские военные также не сообщали. Reuters связывает это с объявленным президентом РФ Владимиром Путиным трехдневным перемирием.

При этом агентство отмечает, что украинские военные сообщали о двух ударах российскими корректируемыми авиабомбами по Сумскому региону уже после того, как перемирие должно было вступить в силу.

Украина официально к перемирию не присоединилась, однако ночь на 8 мая, в отличие от предыдущей, прошла без масштабных атак украинских беспилотников. В Курской и Рязанской областях объявляли угрозу атак дронов и ракетную опасность, но данных о сбитых беспилотниках оттуда не поступало.

Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что «Украина официально молчит, но также присоединяется к перемирию». Подобное указание получили в войсках, написал он в своем телеграм-канале. Позднее Гончаренко опубликовал фото последствий ракетного удара по Константиновке Донецкой области. Однако, как отмечает ряд украинских телеграм-каналов, первые фотографии из Константиновки появились сразу после полуночи, что позволяет предположить, что ракета была запущена до начала объявленного Путиным перемирия.