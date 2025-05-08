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Анар Алиев на встрече с членами Общественного совета

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10:28 834

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев провел встречу с вновь избранными членами Общественного совета при министерстве.

Он рассказал о социальных реформах в сфере труда, занятости и социальной защиты, проводимых в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева. Министр подчеркнул, что в процессе реформ и совершенствования социального законодательства особое внимание уделяется обеспечению общественного участия.

Анар Алиев отметил важность совместной работы с членами Общественного совета и активного сотрудничества с другими институтами гражданского общества. Он сообщил, что для деятельности совета созданы все необходимые условия, а мнения и предложения его членов всегда внимательно рассматриваются и учитываются. Это способствует повышению прозрачности и подотчетности, а также более качественной подготовке проектов услуг и нормативно-правовых актов.

Работа предыдущего состава совета за последние два года получила положительную оценку, и министр выразил уверенность в том, что деятельность нового состава будет столь же эффективной и целенаправленной.

Члены совета выразили удовлетворение тем, что министерство придает особое значение сотрудничеству с институтами гражданского общества и создает условия для работы Общественного совета.

Общественный совет, начавший работу в новом составе из 9 человек, провел свое первое заседание. На заседании зампред Общественного объединения «Ümman – Забота о детях с инвалидностью» был избран председателем совета, председатель Общественного объединения «Инвалиды, семьи шехидов и ветераны войск специального назначения» Бахруз Мамедов – зампредом совета, председатель Общественного объединения «Поддержка людей с инвалидностью во имя инклюзивного общества» Рамиля Махмудова – секретарем совета.

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