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Зеленский и Путин борются за влияние на Трампа

10:49 523

Президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин стремятся представить друг друга главной причиной затягивания войны в Украине, пытаясь повлиять на мнение президента США Дональда Трампа.

Как пишет The New Yorker, обе стороны надеются, что Трамп обвинит противника в провале мирных усилий, если его посредничество не даст результатов.

По словам источника из Москвы, Кремль пытается показать Трампу, что Россия готова обсуждать не только украинский конфликт, но и другие темы — от дипломатических отношений до сотрудничества в Арктике и космосе. Путин старается убедить Вашингтон, что возможен более широкий формат взаимодействия.

С другой стороны, Зеленский делает ставку на прямолинейность: Украина демонстрирует готовность к прекращению огня при условии, что Россия действительно прекратит агрессию. На встрече с Трампом в Ватикане Зеленский попытался убедить американского лидера в том, что именно Москва блокирует мирные переговоры.

Стратегии двух лидеров существенно различаются. Зеленский поддерживает позицию Трампа: сначала прекращение огня, а затем переговоры. Россия же настаивает на обратном — сначала переговоры, а потом прекращение боевых действий.

«Путин просто не хочет того, чего хочет Трамп — прочного мира в Украине. Украина стремится к завершению войны, а Россия — нет», — подчеркнул европейский чиновник в комментарии The New Yorker.

В то время как Трамп стремится добиться окончания войны, его позиция колеблется между стремлением к мирным переговорам и усилением давления на Россию. В последние недели появились признаки того, что США могут ввести дополнительные нефтяные санкции против Москвы, что станет серьезным ударом по российской экономике.

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