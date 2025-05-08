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Европу призвали не критиковать Трампа

11:04 561

Правительства стран ЕС призвали участников предстоящего саммита НАТО избегать провокационных публичных дискуссий относительно решений президента США Дональда Трампа, чтобы избежать возможных скандалов.

Об этом сообщает Financial Times.

Дипломаты и чиновники указали, что европейские страны намерены сохранить сотрудничество с американским лидером, а не ухудшать отношения с ним. В связи с этим правительства стран ЕС предлагают временно приостановить принятие важных решений, касающихся США, включая значительные оборонные инвестиции, до завершения саммита НАТО, который пройдет в следующем месяце в Гааге.

Представителей НАТО также призвали минимизировать масштабы мероприятия, чтобы снизить вероятность столкновений с Трампом. Среди обсуждаемых вопросов – меры по успокоению американского президента, включая избегание критики его подхода к Украине и риторики по аннексии Гренландии.

Высокопоставленный чиновник ЕС подчеркнул, что ключевой задачей является обеспечение мирного проведения саммита. Европейские столицы также предложили Европейской комиссии воздержаться от антагонизма с Белым домом.

С другой стороны, американские чиновники предупредили, что Трамп может отказаться от участия в саммите, если не будет достигнуто соглашение о повышении расходов на оборону со стороны 31 члена НАТО. Основное требование Вашингтона остается неизменным: европейские союзники должны брать на себя больше обязательств по защите Европы.

Высокопоставленный дипломат НАТО добавил, что приоритетом остается разработка надежного плана передачи ответственности за безопасность от США к Европе.

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