ЕС отказал Турции

Процесс вступления Турции в ЕС не может возобновиться в нынешних обстоятельствах, несмотря на демократические и проевропейские устремления значительной части турецкого общества, говорится в докладе, принятом в среду Европарламентом (ЕП).

За утверждение доклада проголосовали 367 евродепутатов, 74 - против, и 188 воздержались. «Депутаты Европарламента глубоко обеспокоены продолжающимся ухудшением демократических стандартов в Турции и неустанным подавлением критических голосов. Они осуждают жесткие действия против недавних мирных массовых протестов и преследование сотен протестующих посредством поспешных массовых судебных процессов без каких-либо доказательств уголовных правонарушений», - отмечается в коммюнике ЕП по итогу состоявшихся на пленарной сессии в Страсбурге дебатов. Как следует из доклада, «турецкое правительство не смогло устранить фундаментальные демократические недостатки», что необходимо в процессе вступления в Евросоюз.

Согласно документу, турецкие власти «подталкивают страну еще дальше к полностью авторитарной модели». В докладе сказано, что членство в ЕС зависит от выполнения определенных критериев вступления, таких как «стабильные институты, гарантирующие демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств, добрососедские отношения, соблюдение международного права и соответствие общей внешней политике и политике безопасности ЕС». Это абсолютные критерии, напоминают парламентарии Евросоюза. «Критерии членства в ЕС не подлежат обсуждению», - подчеркивается в докладе. Европарламент призвал турецкие власти, институты ЕС и государства-члены союза продолжать работать над «более тесным, более динамичным и стратегическим партнерством с особым акцентом на действиях по борьбе с изменением климата, энергетической безопасности, сотрудничестве в борьбе с терроризмом и региональной стабильности.

В декабре 1999 года Европейский совет признал Турцию в качестве страны-кандидата на членство в ЕС. В октябре 2005 года начались переговоры о вступлении страны в Европейский союз. В 2018 году Совет ЕС заявил, что эти переговоры приостановлены. «Переговоры фактически зашли в тупик», - говорилось в документе совета.