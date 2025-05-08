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Переговоры Путина и Си Цзиньпина

11:18 520

В Кремле началась встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца встретил председателя КНР, назвал его «дорогим другом» и заявил, что рад новой встрече.

Президент России также заявил, что будет рад посетить Китай с визитом на празднование юбилея победы над милитаристской Японией.

Китайский руководитель в четверг большую часть дня посвятит переговорам с российским коллегой, а в пятницу будет участвовать в торжествах, посвященных 80-летию Победы, на которых он будет главным зарубежным гостем.

Как рассказал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры Путина и Си Цзиньпина начнутся в узком составе, который в принципе будет тоже достаточно многолюдным с учетом численности китайской делегации.

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