Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца встретил председателя КНР, назвал его «дорогим другом» и заявил, что рад новой встрече.

Президент России также заявил, что будет рад посетить Китай с визитом на празднование юбилея победы над милитаристской Японией.

Китайский руководитель в четверг большую часть дня посвятит переговорам с российским коллегой, а в пятницу будет участвовать в торжествах, посвященных 80-летию Победы, на которых он будет главным зарубежным гостем.

Как рассказал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры Путина и Си Цзиньпина начнутся в узком составе, который в принципе будет тоже достаточно многолюдным с учетом численности китайской делегации.