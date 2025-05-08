Зеленский: «У них идол – дед на Красной площади, у нас – герои»

Президент отметил, что три года назад зло снова пришло на украинскую землю. Он напомнил, что 24 февраля на Крещатике была уничтожена российская техника, и подчеркнул, что для Украины это единственный допустимый «парад зла».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам по случаю Дня памяти и победы над нацизмом. В своей речи, записанной на Крещатике в центре Киева, Зеленский провел параллели между Второй мировой войной и современной борьбой Украины.

Зеленский подчеркнул, что Россия каждый год 9 мая демонстрирует разницу между украинцами и россиянами. По его словам, в то время как Украина чтит своих героев, Россия устраивает «парад страха» на Красной площади.

Президент также отметил, что Украина помнит вклад десятков народов, в том числе более восьми миллионов украинцев, которые погибли в борьбе с нацизмом. Он подчеркнул, что для Украины героями остаются те, кто борется за свободу и мир.

«Для них идол — дед на Красной площади, унесший жизни миллионов. Для нас — герои среди нас», — заявил Зеленский.

По словам главы государства, Украина продолжает бороться за мир, а мир должен осознать, что зло нельзя умиротворить — с ним нужно бороться всеми возможными способами.