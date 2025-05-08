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Украина и США договорились проверить Москву на искренность

11:31 560

Украина провела серию онлайн-переговоров с международными партнерами, включая представителей США, ЕС, Северной Европы и Балтии, по вопросу 30-дневного перемирия.

В обсуждениях приняли участие спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог, а также дипломаты из Франции, Великобритании и Германии. Со стороны Украины в переговорах участвовали министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев настаивает на полном и безусловном прекращении огня как первом шаге к справедливому и устойчивому миру. Украина отвергла предложение России о «трехдневном перемирии», которое, по мнению Киева, является лишь политической манипуляцией, связанной с безопасным проведением парада в Москве.

Ермак подчеркнул, что 30-дневное перемирие станет своеобразным тестом на искренность Москвы. Если Россия действительно стремится к миру, она должна будет соблюдать договоренности. В противном случае международное сообщество должно будет реагировать решительно и единым фронтом.

Украина также выразила поддержку законопроекту сенатора США Линдси Грэма о введении вторичных санкций против России, что усилит международное давление на Москву.

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