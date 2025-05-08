Мерц: Вопрос об отправке немецких военных в Украину пока не стоит

В интервью газете Die Welt, опубликованном 7 мая, Мерц подчеркнул, что до завершения боевых действий и заключения мирного соглашения в Украине еще далеко.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос об отправке немецких военнослужащих в Украину для обеспечения мира пока даже не обсуждается.

Мерц отметил, что Германия готова продолжать оказывать «сильную» поддержку украинской армии совместно с европейскими партнерами и США, в том числе поставками вооружений. По его словам, существует множество способов обеспечить соблюдение возможного соглашения о прекращении огня и мирного урегулирования.

Канцлер также выразил надежду на продление трехдневного «перемирия», объявленного Россией на 8–10 мая. Однако он подчеркнул, что это зависит исключительно от решений российского руководства.

Говоря о гарантиях безопасности для Украины, Мерц подчеркнул, что Берлин не может предоставить конкретных гарантий до достижения постоянного прекращения огня и заключения соглашения с Россией. Он отметил, что Европа готова поддерживать Украину, но не может заменить США в этом процессе.

Фридрих Мерц также заявил о необходимости более эффективной координации между Германией и Францией по вопросам поддержки Украины. Он сообщил о своем намерении посетить Киев в ближайшие недели.