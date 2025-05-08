Пашинян разозлился: «Заткнитесь и не нервируйте меня!»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте вышел из себя после вопроса пророссийских депутатов о масштабах коррупции в стране.

«Хватит ссылаться на прессу! Если бы мы ориентировались на статьи в прессе, вы бы сейчас качались на виселицах или бы вас выслали из Армении вообще. А что про вас пишут в прессе? Вы вообще почему на свободе? Про вас пишут, что вы иностранные шпионы, что вы делаете в этом зале вообще? Пишут, что вы иностранные агенты, пятая колонна. Заткнитесь, сядьте и не нервируйте меня!» - разозлился армянский премьер.