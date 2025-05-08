Рейс из Москвы в Баку отменяли 6 раз. Люди ночуют на полу

Рейс авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) Москва (Внуково) — Баку (Международный аэропорт Гейдар Алиев) переносили уже шесть раз, сообщает Telegram канал SHOT. По словам пассажиров, люди ожидают свой рейс почти сутки. Им выдали талоны на питание, а некоторых заселили в гостиницу. «Люди ночуют на полу, в кафе, на креслах. Некоторые ждут уже сутки, некоторые авиакомпании не предоставляют ваучеры, а если и предоставляют, то на очень маленькую сумму», — заявила SHOT одна из пассажирок.

*** 11:45 Свыше 400 рейсов отменили в аэропортах Москвы в связи с ограничениями, введенными из-за атаки украинских беспилотников. 179 самолетов ушли на запасные аэродромы. В авиагаванях Москвы наблюдаются массовые столпотворения пассажиров.

Временные ограничения также периодически вводились в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский, Пулково, Иваново, Ярославля, Нижнего Новгорода, Самары, Калуги, Казани, Нижекамска, Сочи. По данным Росавиации, из-за ограничений на использование воздушного пространства посадку на запасных аэродромах за сутки совершили 186 самолетов. Были скорректированы и расписания перелетов. Так только группа «Аэрофлот» отменила 68 рейсов из Москвы и 66 рейсов в столицу России. Некоторые пассажиры на взводе. Так, рейс в Анталью уже более суток не может вылететь из столичного Шереметьево. «Нервы сдают у пассажиров, чьи рейсы в очередной раз переносят в аэропорту Шереметьево. Люди начинают кричать и материться на персонал воздушной гавани», - пишет издание Shot.