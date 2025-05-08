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Рейс из Москвы в Баку отменяли 6 раз. Люди ночуют на полу

обновлено 12:01
12:01 965

Рейс авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) Москва (Внуково) — Баку (Международный аэропорт Гейдар Алиев) переносили уже шесть раз, сообщает Telegram канал SHOT.

По словам пассажиров, люди ожидают свой рейс почти сутки. Им выдали талоны на питание, а некоторых заселили в гостиницу.

«Люди ночуют на полу, в кафе, на креслах. Некоторые ждут уже сутки, некоторые авиакомпании не предоставляют ваучеры, а если и предоставляют, то на очень маленькую сумму», — заявила SHOT одна из пассажирок.

*** 11:45

Свыше 400 рейсов отменили в аэропортах Москвы в связи с ограничениями, введенными из-за атаки украинских беспилотников. 179 самолетов ушли на запасные аэродромы. В авиагаванях Москвы наблюдаются массовые столпотворения пассажиров.

Временные ограничения также периодически вводились в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский, Пулково, Иваново, Ярославля, Нижнего Новгорода, Самары, Калуги, Казани, Нижекамска, Сочи.

По данным Росавиации, из-за ограничений на использование воздушного пространства посадку на запасных аэродромах за сутки совершили 186 самолетов.

Были скорректированы и расписания перелетов. Так только группа «Аэрофлот» отменила 68 рейсов из Москвы и 66 рейсов в столицу России.

Некоторые пассажиры на взводе. Так, рейс в Анталью уже более суток не может вылететь из столичного Шереметьево.

«Нервы сдают у пассажиров, чьи рейсы в очередной раз переносят в аэропорту Шереметьево. Люди начинают кричать и материться на персонал воздушной гавани», - пишет издание Shot.

При этом серьезное недовольство среди туристов вызвало изменение в расписании рейсов и в Египет, а также в обратном направлении. Как сказала изданию Noi.md одна из пассажирок рейса Red Sea Airlines в Шарм-эль-Шейх из Шереметьево, который должен был вылететь еще 6 мая в 16:55, до сих пор не состоялся. «Авиакомпания не выходит на контакт, не объясняет ничего. В терминале давка, «яблоку негде упасть», особенно много детей. Кафе не справляются: очереди за едой по ваучерам растягиваются на 1-2 часа.

Пассажиры ночуют на полу и в кафе в ожидании своего рейса в столичном аэропорту Внуково.

Часть рейсов отменили также авиакомпании «Россия», «Победа», Turkish Airlines, AJet, «РусЛайн», S7 Airlines, «Уральские авиалинии». Не вылетели самолеты, направлявшиеся в Москву, Горно-Алтайск, Стамбул, Анталью, Тамбов, Душанбе, Екатеринбург, Ош.

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