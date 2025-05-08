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Kapital Bank объявил прием заявок на облигации на 30 миллионов манатов

11:51 215

7 мая 2025 года Kapital Bank начал прием заявок на приобретение облигаций общим объемом 30 миллионов манатов. Подписка доступна во всех филиалах и отделениях банка и продлится до 21 мая 2025 года.

Облигации номинированы в манатах и имеют годовую доходность 11%. Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 манатов. Процентные выплаты осуществляются ежемесячно — каждые 30 дней, а срок обращения облигаций составляет 1 год.

Это выгодное предложение на финансовом рынке предоставляет инвесторам возможность получать стабильный ежемесячный доход. Обращаем внимание, что все комиссии, связанные с подпиской на облигации, полностью покрываются банком.

Kapital Bank — первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 118 филиалов и 54 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

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