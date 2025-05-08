SOCAR покупает и электростанцию в Турции

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ведет переговоры о покупке теплоэлектростанции, работающей на природном газе, в Турции. Согласно сообщениям турецких источников haqqin.az, SOCAR Türkiye предложила от 225 до 250 миллионов долларов за электростанцию мощностью 870 мегаватт, принадлежащую компании Gama Enerji A.Ş. Эта сумма не является окончательной и может измениться в ходе переговоров.

SOCAR, являясь одним из крупнейших инвесторов в Турции, расширяет свои позиции на энергетическом рынке страны и намерена диверсифицировать свой инвестиционный портфель за счет приобретения газовой электростанции.