SOCAR покупает и электростанцию в Турции

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ведет переговоры о покупке теплоэлектростанции, работающей на природном газе, в Турции. Согласно сообщениям турецких источников haqqin.az, SOCAR Türkiye предложила от 225 до 250 миллионов долларов за электростанцию мощностью 870 мегаватт, принадлежащую компании Gama Enerji A.Ş. Эта сумма не является окончательной и может измениться в ходе переговоров.
SOCAR, являясь одним из крупнейших инвесторов в Турции, расширяет свои позиции на энергетическом рынке страны и намерена диверсифицировать свой инвестиционный портфель за счет приобретения газовой электростанции.
Как сообщает Bloomberg Türkiye, компания планирует войти в этот сектор, используя азербайджанский природный газ для выработки электроэнергии.
Сами стороны пока не комментируют ход переговоров.
Компания Gama Enerji была основана в 2002 году и производит электроэнергию в Турции с использованием тепловых, гидро- и ветроэнергетических мощностей. Контрольный пакет акций в размере 50,5 процента принадлежит Gama Holding. Еще 30 процентов акций принадлежат малайзийской компании Tenaga Nasional Berhad, 14,5 процента — Международной финансовой корпорации (структуре Всемирного банка), а оставшиеся 5 процентов — UFC Global Infrastructure Fund Holding.