Турки прекратили рейсы в Россию и Пакистан

Turkish Airlines отменила все рейсы с турецких курортов в города России, включая Москву, сообщил источник РИА Новости в туриндустрии.

Это касается вылетов из Антальи, Даламана и Бодрума. Туроператоры пытаются урегулировать ситуацию.

Решение связано с задержками и отменами рейсов в российских аэропортах. По данным источника, отменено не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург. Лоукостер Pegasus пока не сообщил об отменах рейсов.

Из-за атак украинских беспилотников в нескольких аэропортах России вводились ограничения для безопасности полетов. Это коснулось Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковского, а также аэропортов Сочи и Казани. Росавиация сообщила, что авиакомпании принимают меры для стабилизации расписания.