USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Пакистан назвал свои потери. А французы подтвердили уничтожение истребителя Rafale
Новость дня
Пакистан назвал свои потери. А французы подтвердили уничтожение истребителя Rafale

Турки прекратили рейсы в Россию и Пакистан

обновлено 13:23
13:23 1767

Turkish Airlines отменила все рейсы с турецких курортов в города России, включая Москву, сообщил источник РИА Новости в туриндустрии.

Это касается вылетов из Антальи, Даламана и Бодрума. Туроператоры пытаются урегулировать ситуацию.

Решение связано с задержками и отменами рейсов в российских аэропортах. По данным источника, отменено не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург. Лоукостер Pegasus пока не сообщил об отменах рейсов.

Из-за атак украинских беспилотников в нескольких аэропортах России вводились ограничения для безопасности полетов. Это коснулось Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковского, а также аэропортов Сочи и Казани. Росавиация сообщила, что авиакомпании принимают меры для стабилизации расписания.

* * * 12:12

Авиакомпания Turkish Airlines не будет осуществлять перелеты в Пакистан и из него 8 и 9 мая из-за ситуации в этом регионе.

«Из-за политической нестабильности в Азии наши рейсы в Исламабад и Лахор в четверг, 8 мая, и пятницу, 9 мая, отменены», - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Таким образом, не будут осуществлены шесть рейсов в обоих направлениях между Стамбулом, Исламабадом и Лахором.

Путин о Кадырове: сообщения о его смерти слишком преувеличены
Путин о Кадырове: сообщения о его смерти слишком преувеличены
13:55 2318
Противостояние Индии и Пакистана: что происходит
Противостояние Индии и Пакистана: что происходит обновлено 14:51
14:51 8198
Америка жестко раскритиковала Россию
Америка жестко раскритиковала Россию
14:16 1697
Расим Мамедов требует свое имущество обратно
Расим Мамедов требует свое имущество обратно главное на этот час
13:38 2233
Трамп просит Эрдогана об Украине
Трамп просит Эрдогана об Украине
13:47 1325
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса что там у соседей
13:28 1013
Ереван не видит прогресса с Баку
Ереван не видит прогресса с Баку
13:37 1937
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана главное на этот час
12:33 3160
Трамп и Нетаньяху готовят смерть народа от голода
Трамп и Нетаньяху готовят смерть народа от голода горячая тема
03:35 5108
Симонян намекнул на Саргсяна и Кочаряна: В 2008 году расстреливали людей в Ереване
Симонян намекнул на Саргсяна и Кочаряна: В 2008 году расстреливали людей в Ереване
13:12 1459
Симонян продолжает троллить Кочаряна и Саргсяна
Симонян продолжает троллить Кочаряна и Саргсяна обновлено 14:08
14:08 2642

ЭТО ВАЖНО

Путин о Кадырове: сообщения о его смерти слишком преувеличены
Путин о Кадырове: сообщения о его смерти слишком преувеличены
13:55 2318
Противостояние Индии и Пакистана: что происходит
Противостояние Индии и Пакистана: что происходит обновлено 14:51
14:51 8198
Америка жестко раскритиковала Россию
Америка жестко раскритиковала Россию
14:16 1697
Расим Мамедов требует свое имущество обратно
Расим Мамедов требует свое имущество обратно главное на этот час
13:38 2233
Трамп просит Эрдогана об Украине
Трамп просит Эрдогана об Украине
13:47 1325
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса что там у соседей
13:28 1013
Ереван не видит прогресса с Баку
Ереван не видит прогресса с Баку
13:37 1937
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана главное на этот час
12:33 3160
Трамп и Нетаньяху готовят смерть народа от голода
Трамп и Нетаньяху готовят смерть народа от голода горячая тема
03:35 5108
Симонян намекнул на Саргсяна и Кочаряна: В 2008 году расстреливали людей в Ереване
Симонян намекнул на Саргсяна и Кочаряна: В 2008 году расстреливали людей в Ереване
13:12 1459
Симонян продолжает троллить Кочаряна и Саргсяна
Симонян продолжает троллить Кочаряна и Саргсяна обновлено 14:08
14:08 2642
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться