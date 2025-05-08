Турки прекратили рейсы в Россию и Пакистан

Turkish Airlines отменила все рейсы с турецких курортов в города России, включая Москву, сообщил источник РИА Новости в туриндустрии.
Это касается вылетов из Антальи, Даламана и Бодрума. Туроператоры пытаются урегулировать ситуацию.
Решение связано с задержками и отменами рейсов в российских аэропортах. По данным источника, отменено не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург. Лоукостер Pegasus пока не сообщил об отменах рейсов.
Из-за атак украинских беспилотников в нескольких аэропортах России вводились ограничения для безопасности полетов. Это коснулось Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковского, а также аэропортов Сочи и Казани. Росавиация сообщила, что авиакомпании принимают меры для стабилизации расписания.
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Авиакомпания Turkish Airlines не будет осуществлять перелеты в Пакистан и из него 8 и 9 мая из-за ситуации в этом регионе.
«Из-за политической нестабильности в Азии наши рейсы в Исламабад и Лахор в четверг, 8 мая, и пятницу, 9 мая, отменены», - говорится в сообщении авиаперевозчика.
Таким образом, не будут осуществлены шесть рейсов в обоих направлениях между Стамбулом, Исламабадом и Лахором.