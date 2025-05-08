Симонян продолжает троллить Кочаряна и Саргсяна

В победе на будущих выборах правящей партии «Гражданский договор» помогут Роберт Кочарян и Серж Саргсян (второй и третий президенты Армении соответственно), а также Артур Ванецян (экс-директор СНБ Армении) и «другие подобные люди». Об этом в беседе с журналистами 8 мая заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. Симонян выразил уверенность, что как только вышеуказанные лица выйдут в эфир, рейтинг властей повысится. Симонян добавил, что если к ним присоединятся Вазген Манукян (экс-премьер Армении) и архиепископ Баграт Галстанян, то рейтинг властей повысится еще на 5 пунктов. «Если они все вместе начнут что-либо делать, то мы можем и вовсе из дома не выходить», - отметил он. Председатель Национального собрания выразил убеждение, что правящая партия «Гражданский договор» пообщается с народом и получит 50%+1 голос и, по всей видимости, сформирует единоличную власть и продолжит реформы. При этом он выразил уверенность, что коалиции с какой-либо силой не будет.

*** 12:43 Правящая партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» примет участие в парламентских выборах в 2026 году, не создавая альянса с другими политическими силами. Об этом на брифинге заявил спикер парламента, член правления партии Ален Симонян.