Симонян продолжает троллить Кочаряна и Саргсяна

В победе на будущих выборах правящей партии «Гражданский договор» помогут Роберт Кочарян и Серж Саргсян (второй и третий президенты Армении соответственно), а также Артур Ванецян (экс-директор СНБ Армении) и «другие подобные люди». Об этом в беседе с журналистами 8 мая заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.
Симонян выразил уверенность, что как только вышеуказанные лица выйдут в эфир, рейтинг властей повысится. Симонян добавил, что если к ним присоединятся Вазген Манукян (экс-премьер Армении) и архиепископ Баграт Галстанян, то рейтинг властей повысится еще на 5 пунктов. «Если они все вместе начнут что-либо делать, то мы можем и вовсе из дома не выходить», - отметил он.
Председатель Национального собрания выразил убеждение, что правящая партия «Гражданский договор» пообщается с народом и получит 50%+1 голос и, по всей видимости, сформирует единоличную власть и продолжит реформы. При этом он выразил уверенность, что коалиции с какой-либо силой не будет.
*** 12:43
Правящая партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» примет участие в парламентских выборах в 2026 году, не создавая альянса с другими политическими силами. Об этом на брифинге заявил спикер парламента, член правления партии Ален Симонян.
«Я убежден, что мы пойдем на выборы в одиночку, не будем формировать коалицию и получим поддержку абсолютного большинства», - заявил он.
По словам Симоняна, их не беспокоит рост рейтинга основного лидера оппозиции, второго президента Роберта Кочаряна. «Народ Армении знает, что Кочарян хочет власти, чтобы присоединить нашу страну к союзу России и Беларуси», - добавил он.
Очередные парламентские выборы запланированы в Армении на июнь 2026 года. Согласно различным соцопросам, рейтинг правящей партии и Пашиняна резко снизился. Данные опроса, опубликованные представительством социологической службы Gallup International в республике, свидетельствуют, что 60% жителей республики недовольны его политикой.
Как пишет газета «Жоховурд» со ссылкой на собственные источники, премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен обновить состав правления партии «Гражданский договор» в преддверии парламентских выборов 2026 года.
По информации издания, Пашинян планирует провести полное обновление руководящего состава, чтобы подойти к выборам с «новым партийным лицом». В этом контексте на заседаниях правления активно обсуждаются поведение членов партии, а также слухи и обвинения, связанные с их возможным участием в коррупционных схемах. По сути, премьер устраивает для партийцев своеобразный «экзамен»: те, кто его пройдут, войдут в избирательную команду, остальные будут отстранены.
По информации источников, у Пашиняна уже сформирован список депутатов, с которыми он не планирует продолжать сотрудничество. В него входят Арпи Давоян, Лусине Бадалян, Андраник Кочарян, Айк Саркисян и его брат Наири Саркисян (ранее работавший помощником премьера), Эдуард Агаджанян и Карен Саруханян. По мнению премьера, их эффективность оказалась крайне низкой, и список «нежелательных» продолжает пополняться.