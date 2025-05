Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса

«Скоро придет наш уважаемый Дональд и договорится с Бидзиной, ведь оба они — настоящие консерваторы», - уверяла всех «Грузинская мечта», вспомнившая о «традиционных ценностях» только на тринадцатом году своего правления. По логике «мечтателей» Запад пытается втянуть Грузию в войну, а наказывает правящую партию не сам Запад, а некое «глубинное государство», с которым бульдозерообразный Дональд Трамп вот-вот расправится.

Но спустя два месяца посол США и Государственный департамент напомнили: восстановление отношений между США и Грузией возможно лишь при выполнении последних условий, связанных с демократией. На что «Мечта» в ответ привычно усилила репрессии.

Кстати, ещё в мае 2024 года мало кому известный MAGA-конгрессмен Джо Уилсон предложил закон с эпическим названием Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience, and Independence Act. Или, выражаясь по-нашему, «Мегобари акт» — от грузинского слова «друг».

Не буду пересказывать сам закон — это есть в аналитике. Принципиально важно другое: когда его окончательно примут и какое влияние он окажет.