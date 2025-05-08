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Чистая прибыль АВВ за 4 месяца: 80 миллионов манатов!

Ламия Исаева, собкор
13:36 489

ABB завершил январь-апрель с чистой прибылью в размере около 80 миллионов манатов, сообщил на пресс-конференции председатель правления ABB Аббас Ибрагимов.

По его словам, по итогам 2024 года чистая прибыль банка была в 360 млн манатов.

Ибрагимов сообщил, что кредитный портфель банка достиг 6,5 миллиарда манатов (рост на 1,3 млрд манатов). На депозиты приходится более 3 млрд манатов. Операционный доход банка в 2024 году увеличился на 13,6 процента по сравнению с предыдущим годом.

По финансовым результатам 2024 года ABB выплатил в государственный бюджет 131 миллион манатов налогов и других платежей. Портфель бизнес-кредитов на 614 миллионов манатов, а по итогам 2024 года банк стал лидером рынка ипотечного кредитования.

Аббас Ибрагимов

Председатель банка сообщил, что количество клиентов ABB увеличилось до более чем 4 миллионов.

«Количество наших активных клиентов выросло на рекордные 32 процента за последний год. 65 процентов новых клиентов, пришедших в наш банк в 2024 году, были привлечены через цифровые каналы, то есть без посещения банковского отделения. После восстановления территориальной целостности Азербайджана, в 2024 году, мы стали первым банком, открывшим филиал в Ханкенди. В мае откроется филиал банка в Шуше», - отметил Ибрагимов.

В банке в настоящее время работает более 4 тысяч сотрудников.

Ибрагимов отметил, что отчеты об устойчивом развитии и аудит за 2024 год демонстрируют позитивную динамику деятельности ABB. Касаясь аукционов министерства финансов, которое размещает на короткий период свои депозитные средства в банках Азербайджана, Ибрагимов сообщил, что через такие тендеры ABB привлек 485 млн манатов свободных средств казначейства Министерства финансов.

По его словам, такие аукционы являются пробными и позитивными.

"Их влияние  на рыночные ставки кредитования ограничено. Подобные средства  привлечены на короткий период, этот процесс позитивен с точки зрения укрепления ликвидности банковского сектора страны.

Сейчас Центральный банк работает над расширением данных аукционов и привлечением к участию в них не только системообразующих банков, но и других банков», - добавил А.Ибрагимов.

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