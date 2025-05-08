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Ереван не видит прогресса с Баку

13:37 1940

Прогресса в переговорах по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном нет, заявил секретарь Совбеза Армен Григорян журналистам.

«Если появится что-то новое, мы сообщим общественности», – пообещал Григорян.

13 марта сообщалось, что Ереван и Баку завершили переговоры по согласованию текста мирного договора. Два последних пункта, которые сторонам удалось согласовать, касались неразмещения сил третьих стран на общей границе и взаимного отказа от исков в международных судебных инстанциях.

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