Ереван не видит прогресса с Баку

Прогресса в переговорах по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном нет, заявил секретарь Совбеза Армен Григорян журналистам.

«Если появится что-то новое, мы сообщим общественности», – пообещал Григорян.

13 марта сообщалось, что Ереван и Баку завершили переговоры по согласованию текста мирного договора. Два последних пункта, которые сторонам удалось согласовать, касались неразмещения сил третьих стран на общей границе и взаимного отказа от исков в международных судебных инстанциях.