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Расим Мамедов требует свое имущество обратно

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Инара Рафикгызы
13:38 2241

Подана кассационная жалоба на решение по делу бывшего руководителя Baku Steel Company Расима Мамедова, отбывающего тюремное заключение. Как сообщает haqqin.az, жалоба уже поступила в Верховный суд. Дело находится в производстве судьи Теюба Мухтарова. Мамедов требует вернуть конфискованное имущество.

Отметим, что Расим Мамедов был арестован в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности (CГБ). 28 декабря 2022 года решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был признан виновным в хищении 185 миллионов манатов и приговорен к 14 годам лишения свободы.

Кроме того, конфисковано его имущество на 70 миллионов манатов. Апелляционный суд Баку сократил срок заключения на 3 месяца, остальные части приговора оставил без изменений. Верховный суд также не удовлетворил жалобу.

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