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Трамп просит Эрдогана об Украине

13:47 1335

Президент США Дональд Трамп обратился к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану с предложением выступить посредником в разрешении конфликта в Украине.

Как сообщает турецкая газета Hürriyet, переговоры между двумя лидерами прошли продуктивно.

Официально администрация президента Турции сообщила, что Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп договорились о совместных усилиях в урегулировании конфликта в Украине. Сами переговоры Эрдоган назвал продуктивными.

По данным издания, Дональд Трамп отметил способность Эрдогана поддерживать диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. В связи с этим Трамп предложил турецкому коллеге выступить посредником.

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