Трамп просит Эрдогана об Украине

Президент США Дональд Трамп обратился к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану с предложением выступить посредником в разрешении конфликта в Украине.

Официально администрация президента Турции сообщила, что Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп договорились о совместных усилиях в урегулировании конфликта в Украине. Сами переговоры Эрдоган назвал продуктивными.

По данным издания, Дональд Трамп отметил способность Эрдогана поддерживать диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. В связи с этим Трамп предложил турецкому коллеге выступить посредником.