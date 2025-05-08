USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Пакистан назвал свои потери. А французы подтвердили уничтожение истребителя Rafale
Новость дня
Пакистан назвал свои потери. А французы подтвердили уничтожение истребителя Rafale

Путин о Кадырове: сообщения о его смерти слишком преувеличены

13:55 2339

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал продуктивной встречу с Владимиром Путиным, состоявшуюся вчера, 7 мая. По его словам, президент затронул слухи о возможной отставке Кадырова. В ответ на это Путин сказал, что им с главой Чечни «еще работать и работать».

«Владимир Владимирович, комментируя последние рассуждения в интернете, снова процитировал известные слова Марка Твена: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены». Добавил, что нам еще работать и работать. Приказ Верховного Главнокомандующего выполняю!» — написал Кадыров в Telegram.

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Возможность его отставки стали обсуждать на этой неделе после его интервью, в котором он упомянул, что неоднократно просил освободить его от должности. Рамзан Кадыров позднее объяснил свое высказывание тем, что не может принимать решение об уходе с поста самостоятельно. Он обещал поднять этот вопрос во время разговора с президентом.

Путин о Кадырове: сообщения о его смерти слишком преувеличены
Путин о Кадырове: сообщения о его смерти слишком преувеличены
13:55 2340
Противостояние Индии и Пакистана: что происходит
Противостояние Индии и Пакистана: что происходит обновлено 14:51
14:51 8215
Америка жестко раскритиковала Россию
Америка жестко раскритиковала Россию
14:16 1712
Расим Мамедов требует свое имущество обратно
Расим Мамедов требует свое имущество обратно главное на этот час
13:38 2246
Трамп просит Эрдогана об Украине
Трамп просит Эрдогана об Украине
13:47 1337
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса что там у соседей
13:28 1018
Ереван не видит прогресса с Баку
Ереван не видит прогресса с Баку
13:37 1944
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана главное на этот час
12:33 3166
Трамп и Нетаньяху готовят смерть народа от голода
Трамп и Нетаньяху готовят смерть народа от голода горячая тема
03:35 5109
Симонян намекнул на Саргсяна и Кочаряна: В 2008 году расстреливали людей в Ереване
Симонян намекнул на Саргсяна и Кочаряна: В 2008 году расстреливали людей в Ереване
13:12 1464
Симонян продолжает троллить Кочаряна и Саргсяна
Симонян продолжает троллить Кочаряна и Саргсяна обновлено 14:08
14:08 2652

ЭТО ВАЖНО

Путин о Кадырове: сообщения о его смерти слишком преувеличены
Путин о Кадырове: сообщения о его смерти слишком преувеличены
13:55 2340
Противостояние Индии и Пакистана: что происходит
Противостояние Индии и Пакистана: что происходит обновлено 14:51
14:51 8215
Америка жестко раскритиковала Россию
Америка жестко раскритиковала Россию
14:16 1712
Расим Мамедов требует свое имущество обратно
Расим Мамедов требует свое имущество обратно главное на этот час
13:38 2246
Трамп просит Эрдогана об Украине
Трамп просит Эрдогана об Украине
13:47 1337
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса что там у соседей
13:28 1018
Ереван не видит прогресса с Баку
Ереван не видит прогресса с Баку
13:37 1944
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана главное на этот час
12:33 3166
Трамп и Нетаньяху готовят смерть народа от голода
Трамп и Нетаньяху готовят смерть народа от голода горячая тема
03:35 5109
Симонян намекнул на Саргсяна и Кочаряна: В 2008 году расстреливали людей в Ереване
Симонян намекнул на Саргсяна и Кочаряна: В 2008 году расстреливали людей в Ереване
13:12 1464
Симонян продолжает троллить Кочаряна и Саргсяна
Симонян продолжает троллить Кочаряна и Саргсяна обновлено 14:08
14:08 2652
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться