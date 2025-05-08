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Над Ватиканом снова черный дым

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В Сикстинской капелле, где в полной изоляции на конклав собираются 133 кардинала-выборщика Папы Римского, прошел второй тур голосования, сообщает ТАСС.

После двух голосований утром из печи капеллы пошел черный дым, что свидетельствует о том, что никто из кандидатов не набрал необходимые две трети голосов.

Накануне прошло первое голосование кардиналов, оно продлилось более трех часов. Кардиналы находятся в изоляции, под клятвой о неразглашении, и их единственный способ общения с внешнем миром - сигнальным дымом из трубы.

По данным римских властей, на площади Святого Петра, на которой хорошо видна труба, в первый вечер собрались до 50 тыс. человек. Первое голосование еще ни разу не было результативно. Нынешний конклав самый многочисленный, и кворум небывало высок - 89 голосов.

До конца дня состоятся еще два голосования. Дым будет идти дважды в день - после завершения тура из двух голосований. Белый дым, означающий, что конклав избрал нового главу Римско-католической церкви, может появиться после каждого голосования. В печи сжигаются бюллетени, для окрашивания дыма используется химическая смесь.

Напомним, что кардиналы во время конклава в Ватикане не смогли выбрать нового Папу Римского и в ходе первого раунда голосования 7 мая.

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